Thales doelwit van onderzoek door Franse aanklager - media Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN) Het aandeel Thales daalde vrijdagmiddag in Parijs met 3,9 procent. Het Franse defensieconcern wordt door de Franse financiële aanklager onderzocht op verdenking van corruptie in India. Volgens de website France Info heeft het nationaal financieel parket in Nanterre een onderzoek ingesteld om na te gaan of de financieringsstromen rond een Indiase tussenpersoon, te weten Sanjay Bhandari, geen vorm van smeergeld zijn. Bhandari zegt Thales te hebben geholpen om een omvangrijk contract voor werkzaamheden aan Mirage-2000 vliegtuigen in India in de wacht te slepen, maar zou daarvoor zijn betaald met behulp van een offshore account. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.