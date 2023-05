Europese beurzen hoger rond middaguur

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden vrijdag hoger in afwachting van het Amerikaanse banenrapport over april.

De breed samengestelde STOXX Europe 600 index noteerde rond het middaguur een plus van 0,2 procent op 459,60 punten. De Duitse DAX liet een stijging zien van 0,8 procent naar 15.853,30 punten. De Franse CAC 40 noteerde een winst van 0,3 procent met een stand van 7.361,96 punten. De Britse FTSE won 0,2 procent op 7.720,84 punten.

Analist Naeem Aslam van Zaye Capital Markets zag vanochtend terughoudendheid onder beleggers in aanloop naar het Amerikaanse banenrapport, dat vanmiddag verschijnt. "Beleggers zullen waarschijnlijk geen grote beslissingen maken", aldus Aslam.

Aslam merkte verder op dat er ook technische zorgen zijn over de Dow Jones-index, die met het slot van donderdag weer een negatief rendement liet optekenen voor dit jaar. "Terwijl de Dow Jones-index eerder nog het best presteerde in vergelijking tot andere indices."

Beleggers maken zich zorgen over de aanhoudende bankencrisis in de VS. "Het is moeilijk om te zien wanneer het einde van de crisis in zicht is. Beleggers blijven in paniek raken nu steeds meer regionale banken in de VS actie nemen om het hoofd boven water te houden."

De onderliggende factor achter de chaos in de markten, namelijk de renteverhogingen door de Fed, lijkt evenwel voor nu even geen rol meer te spelen, aangezien de verwachting is dat de Fed een pauze inlast, aldus Aslam. "De Fed wil nu aankijken wat de renteverhogingen doen met de inflatie."

Investment manager Simon Wiersma van ING merkte op dat beleggers zelfs al een renteverlaging inprijzen van 75 basispunten voor het einde van dit jaar. "Wij verwachten dat de Fed in de tweede helft van dit jaar de beleidsrente weer zal verlagen vanwege een afkoelende economische groei, met mogelijk een technische recessie en een vertragende inflatie", aldus Wiersma.

Wiersma merkte op dat de Amerikaanse arbeidsmarkt echter nog steeds "heel sterk" is. Woensdag maakte loonstrookjesverwerker ADP bekend dat er vorige maand 296.000 nieuwe banen zijn bijgekomen in de VS. Dat is volgens ING bijna het dubbele van de 150.000 die analisten hadden verwacht en veel meer dan de 142.000 in maart. "Dit wijst niet op een verzwakking van de economie", zo stelde de expert van ING.

De Duitse fabrieksorders in maart kwamen vrijdag veel lager uit dan verwacht en ook de Franse industrie bleef achter bij de toch al sombere verwachting dat er in maart minder zou worden geproduceerd.

De Europese detailhandelsverkopen kwamen in maart op maandbasis onverwacht lager uit, in dit geval met 1,2 procent op maandbasis, terwijl een vlak cijfer was voorspeld.

Voor de Amerikaanse banenmarkt wordt voor april een groei met 180.000 verwacht tegen 236.000 in maart, een werkloosheid van 3,6 tegen 3,5 procent in maar en een loongroei op jaarbasis van 4,2 procent, gelijk de groei een maand eerder.

Olie noteerde vrijdag hoger. Een juni-future West Texas Intermediate noteerde 1,3 procent in het groen op 69,45 dollar, terwijl voor een juli-future Brent 73,47 dollar werd betaald, een stijging van 1,3 procent.

De euro/dollar noteerde op 1,1028. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,1045 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dag stond er een stand van 1,1015 op de borden.



Bedrijfsnieuws

Air France-KLM heeft in het eerste kwartaal van 2023 meer omzet geboekt, terwijl het verlies afnam. De koers van het aandeel noteerde 3,5 procent lager.

Adidas heeft de omzet in het eerste kwartaal van 2023 licht zien dalen en het operationeel een stuk minder goed gedaan, maar bevestigde wel de outlook voor het gehele jaar. De verwachting is verder dat de voorraad die overbleef van de beëindigde samenwerking met Yeezy waarschijnlijk onverkocht blijft, waar een bedrag van 1,2 miljard euro aan omzet mee is gemoeid. Daar vloeit op operationeel niveau naar verwachting een verlies van 500 miljoen euro uit voort. De koers van het aandeel Adidas noteerde 7,9 procent hoger.

Bpost heeft in het eerste kwartaal iets beter dan verwacht gepresteerd. De koers van het aandeel noteerde 6,5 procent hoger.

Parijs telde in de hoofdgraadmeter een kleine vijftien dalers, de DAX-40 in Duitsland ongeveer 20.

Futures Wall Street

De Amerikaanse beurzen gaan vrijdag naar verwachting een hogere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteerden 0,5 procent in het groen.

De S&P 500 daalde donderdag 0,7 procent op 4.061,22 punten, de Dow Jones index verloor 0,9 procent op 33.127,74 punten en de Nasdaq eindigde 0,5 procent lager op 11.966,40 punten.