Valuta: euro wacht op Amerikaanse banenrapport

(ABM FN-Dow Jones) De euro noteerde vrijdag in de buurt van de 1,10 dollar in afwachting van het Amerikaanse banenrapport over april, dat vanmiddag verschijnt.

"Na het vele monetaire spektakel is nu daar het wachten op", aldus valutahandelaar Paul Erdmann van valutabroker Ebury vrijdag tegen ABM Financial News. "Het maakt de week in totaliteit erg enerverend en het is na deze week nog niet gedaan, omdat de Amerikaanse regering nog een akkoord moet zien te bewerkstelligen over het schuldenplafond", aldus Erdmann.

De Amerikaanse president Joe Biden heeft voor 9 mei het regeringsteam voor een bijeenkomst over de schuldenkwestie bijeen geroepen, met de bedoeling een faillissement in technische zin voor 1 juni van dit jaar voor de Verenigde Staten af te wenden. Het is de bedoeling dat het schuldenplafond verhoogd wordt, al is het maar voor de korte termijn, om de staat als zodanig te kunnen laten functioneren. Als dat niet lukt, dat valt de staat de facto stil en komt deze de renteverplichtingen niet na.

De Europese Centrale Bank heeft donderdag de belangrijkste rentes conform de verwachting met 25 basispunten verhoogd. De basisrente komt daarmee uit op 3,75 procent, de marginale beleningsfaciliteit op 4,00 procent en de depositofaciliteit op 3,25 procent.

De ECB benadrukte donderdag dat de inflatie "al te lang te hoog is". De kerninflatie in de eurozone kwam in april uit op 5,6 procent, bleek eerder deze week uit voorlopige data. In maart lag de kerninflatie op 5,7 procent.

Volgens de centrale bank zullen de toekomstige besluiten van de Raad van Bestuur ervoor zorgen "dat de beleidsrentetarieven een peil bereiken dat restrictief genoeg is om de inflatie tijdig terug te brengen naar de doelstelling van 2 procent op middellange termijn, en dat dit peil zo lang als nodig wordt aangehouden."

De ECB blijft een "op data gebaseerde" benadering volgen om het geschikte niveau en de duur van de monetaire verkrapping te bepalen, waarbij met name de inflatievooruitzichten belangrijk blijven, zei de centrale bank verder.



De Duitse fabrieksorders in maart kwam vrijdag veel lager uit dan verwacht en ook de Franse industrie bleef achter bij de toch al sombere verwachting dat er in maart minder zou worden geproduceerd.

De Europese detailhandelsverkopen kwamen in maart op maandbasis onverwacht klager uit, in dit geval met 1,2 procent op maandbasis, terwijl een vlak cijfer was voorspeld.

Voor de Amerikaanse banenmarkt wordt voor april een groei met 180.000 verwacht tegen 236.000 in maart, een werkloosheid van 3,6 tegen 3,5 procent in maar en een loongroei op jaarbasis van 4,2 procent, gelijk de groei een maand eerder.

Monetair sprekers zijn na de rentebesluiten weer terug, met vandaag van de Federal Reserve van St. Louis voorzitter James Bullard, Fed-bestuurder Lisa Cook en van de ECB bestuurder Frank Elderson.

De euro noteerde vrijdag 0,1 procent hoger op 1,1026 dollar. De Europese munt noteerde 0,1 procent lager op 0,8749 Britse pond. Het Britse pond steeg 0,2 procent en noteerde op 1,2603 dollar.