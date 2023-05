Financials aan kop in groene AEX

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs koerste vrijdagochtend licht hoger, waarbij vooral financials er goed bij lagen. Rond de klok van elf uur won de AEX 0,5 procent op 744,75 punten.

Analist Naeem Aslam van Zaye Capital Markets zag vanochtend terughoudendheid onder beleggers in aanloop naar het Amerikaanse banenrapport, dat vanmiddag verschijnt. "Beleggers zullen waarschijnlijk geen grote beslissingen maken", aldus Aslam.

Aslam merkte verder op dat er ook technische zorgen zijn over de Dow Jones-index, die met het slot van donderdag weer een negatief rendement liet optekenen voor dit jaar. "Terwijl de Dow Jones-index eerder nog het best presteerde in vergelijking tot andere indices."

Beleggers maken zich zorgen over de aanhoudende bankencrisis in de VS. "Het is moeilijk om te zien wanneer het einde van de crisis in zicht is. Beleggers blijven in paniek raken nu steeds meer regionale banken in de VS actie nemen om het hoofd boven water te houden."

De onderliggende factor achter de chaos in de markten, namelijk de renteverhogingen door de Fed, lijkt evenwel voor nu even geen rol meer te spelen, aangezien de verwachting is dat de Fed een pauze inlast, aldus Aslam. "De Fed wil nu aankijken wat de renteverhogingen doen met de inflatie."

Investment manager Simon Wiersma van ING merkte op dat beleggers zelfs al een renteverlaging inprijzen van 75 basispunten voor het einde van dit jaar. "Wij verwachten dat de Fed in de tweede helft van dit jaar de beleidsrente weer zal verlagen vanwege een afkoelende economische groei, met mogelijk een technische recessie en een vertragende inflatie", aldus Wiersma.

Wiersma merkte op dat de Amerikaanse arbeidsmarkt echter nog steeds "heel sterk" is. Woensdag maakte loonstrookjesverwerker ADP bekend dat er vorige maand 296.000 nieuwe banen zijn bijgekomen in de VS. Dat is volgens ING bijna het dubbele van de 150.000 die analisten hadden verwacht en veel meer dan de 142.000 in maart. "Dit wijst niet op een verzwakking van de economie", zo stelde de expert van ING.

Het muntpaar euro/dollar koerste rond een niveau van 1,1025. De olieprijzen stegen met 1,7 procent tot 69,80 dollar.

Stijgers en dalers

Onder de hoofdaandelen wonnen de banken ING en ABN AMRO ongeveer 1,5 procent, terwijl de verzekeraars Aegon, NN en ASR tot 1,8 procent stegen. Donderdag liepen de financials juist nog averij op.

In de AMX steeg AMG 2,7 procent, nadat het aandeel op donderdag ook al steeg na cijfers. Just Eat won ook 2,7 procent. Cijfers van Air France-KLM krijgen een negatief onthaal. Het aandeel verloor 3,0 procent. Bernstein merkte op dat het operationeel verlies groter was dan verwacht.

ForFarmers verloor in de AScX in de nasleep van cijfers een dag eerder 2,9 procent. Vivoryon schoot 7,8 procent omhoog, zonder direct aanwijsbare aanleiding.

Een kwartaalupdate leverde het lokaal genoteerde Brill een koerswinst op van 6,1 procent.