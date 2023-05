Volumedruk PostNL verwacht Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: PostNL

(ABM FN-Dow Jones) PostNL heeft in het eerste kwartaal de omzet en het resultaat op jaarbasis zien dalen. Dit verwachten analisten die bijdroegen aan de consensus samengesteld door het postbedrijf zelf. De consensus, waar 11 analisten aan bijdroegen, mikt op een kwartaalomzet van 764 miljoen euro. In het eerste kwartaal van 2022 was er nog een omzet van 806 miljoen euro. Aan de omzet afgelopen kwartaal droegen de pakketten 534 miljoen euro bij en de posttak 365 miljoen euro, aldus de analisten. Zij voorzien verder een krimp bij pakketten van 8 procent en een daling in de postvolumes van 10 procent. Het genormaliseerde bedrijfsresultaat wordt voor het eerste kwartaal door de consensus geschat op 2 miljoen euro negatief. Dit was een jaar eerder nog 33 miljoen euro positief, inclusief 1 miljoen euro aan coronameevallers. Naast de teruggevallen volumes bij zowel briefpost als pakketten, verwacht UBS ook een aanhoudende druk van hogere kosten, waaronder een eenmalige negatieve impact van 10 miljoen euro gerelateerd aan de nieuwe cao-afspraken. De vrije kasstroom bedroeg volgens de analisten 54 miljoen euro negatief. Die raming steekt schril af tegen de 52 miljoen euro positief in de eerste drie maanden van 2022. Outlook Voor 2023 wordt door PostNL een EBIT-resultaat verwacht van 70 tot 100 miljoen euro, een vrije kasstroom van 40 tot 70 miljoen euro en een genormaliseerd totaalresultaat van 10 tot 40 miljoen euro. Dit was in 2022 respectievelijk 84 miljoen, 40 miljoen en 90 miljoen euro. De consensus mikt op een EBIT voor dit jaar van 85 miljoen euro en een vrije kasstroom van 9 miljoen euro. Analist Marc Zwartsenburg van ING ziet de nodige onzekerheid met betrekking tot de haalbaarheid van de outlook dit jaar. Het zicht op de ontwikkeling van de pakketvolumes blijft volgens Zwartsenburg ook beperkt, wijzend op de concurrentiedruk en het lagere consumentenvertrouwen. Naast prijsverhogingen, dient PostNL maatregelen te nemen om significant kosten te besparen om zo de inflatiedruk het hoofd te bieden, zo stelde de analist. De schuldratio laat bovendien weinig bewegingsruimte over, waardoor het dividend mogelijk in het geding komt. "Al denken we dat het dividend gehandhaafd wordt dit jaar, zelfs als de schuldratio boven de 2,0 uitkomt", aldus Zwartsenburg. Het inkoopprogramma van eigen aandelen lijkt volgens de analist evenwel met minstens twee jaar te zijn uitgesteld. PostNL komt op maandag 8 mei voorbeurs met cijfers. Bron: ABM Financial News

