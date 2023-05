Brunel presteert beter dan verwacht Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Brunel heeft in het eerste kwartaal beter dan verwacht gepresteerd. Dit stelden analisten van ING vrijdag De aangepaste EBIT in het eerste kwartaal van dit jaar viel 4 procent hoger uit dan de bank had ingeschat. Ook de omzetgroei van Brunel beoordeelde ING als sterk. Met betrekking tot de outlook van Brunel, die onder meer aangaf te verwachten dat de positieve trend van het eerste kwartaal zich ook in het tweede kwartaal doorzet, verwacht ING dat de EBIT voor het gehele jaar boven de 70 miljoen euro uitkomt met het oog op een versnelling in de operationele leverage dankzij prijsverhogingen en volumegroei in Nederland die voor een groeiversnelling zorgt. ING hanteert voor het aandeel Brunel een koopadvies met een koersdoel van 17,75 euro. De koers van het aandeel Brunel noteerde vrijdag op een groen Damrak 0,8 procent hoger op 12,12 euro. Bron: ABM Financial News

