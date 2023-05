Beursblik: goede cijfers Eurocommercial

(ABM FN-Dow Jones) Eurocommercial Properties heeft een goed eerste kwartaal achter de rug, waarbij de winst iets hoger uitviel dan verwacht. Dit oordeelden analisten van ING vrijdag.

De analisten zagen de huren met bijna 9 procent stijgen op vergelijkbare basis, aangejaagd door een gunstige indexering. De verhouding tussen de kosten en de bezettingsgraad noemden zij "zeer gezond".

Het directe resultaat viel met 32,6 miljoen ook hoger uit dan de 28,9 miljoen euro waar ING op mikte, vanwege lager dan voorziene rentekosten.

Verder merkte ING op dat Eurocommercial een tweede beursnotering wil in Milaan. De handel in het aandeel op de Italiaanse beurs moet in de tweede helft van mei plaatsvinden. "De keuze is het gevolg van de brede aanwezigheid van het bedrijf in Italië en de wens om meer Italiaanse beleggers aan zich te binden", aldus de analisten. "De beslissing is positief en kan ervoor zorgen dat het aandeel in meer beleggingsindices terechtkomt."

De outlook voor heel dit jaar werd niet concreet bevestigd, maar ING denkt dat de in februari afgegeven outlook van een direct resultaat per aandeel van 2,25 tot 2,35 euro haalbaar is. ING verwacht zelf dat het resultaat in het midden van die bandbreedte zal uitkomen.

ING handhaafde het koopadvies op het aandeel met een koersdoel van 29,00 euro. Het aandeel Eurocommercial Properties daalde vrijdagochtend fractioneel tot 21,30 euro.