Deutsche Bank verhoogt koersdoel Shell Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Deutsche Bank heeft vrijdag het koersdoel voor Shell verhoogd van 28,54 naar 29,07 Britse pond met een herhaling van het koopadvies. Analist James Hubbard zag de winst van Shell in het eerste kwartaal flink hoger uitvallen dan verwacht, namelijk 21 procent. Die meevaller was volgens de analist vooral te danken aan de divisie Chemical & Products en Integrated Gas. Shell kondigde verder een nieuw aandeleninkoopprogramma aan van 4 miljard dollar voor het tweede kwartaal en dit verraste Hubbard. De analist rekende op een kleinere inkoop. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.