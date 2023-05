Tegenvallende verkoop Jyseleca bij Galapagos Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De verkoop van Jyseleca door Galapagos bleef in de eerste maanden van dit jaar aanzienlijk achter op de verwachtingen. Dit stelt zakenbank Jefferies vrijdag in een rapport. De verkoop viel 14 procent lager uit dan de consensus met een omzet van 26,7 miljoen euro in de eerste drie maanden van 2023, tegenover een consensus van 31 miljoen euro en een eigen schatting van Jefferies van 33 miljoen euro. Het cijfer over het eerste kwartaal impliceert een omzet van 107 miljoen euro in 2023. Dat zou 24 procent minder zijn dan verwacht, aldus Jefferies. Galapagos zal de vooruitzichten wat betreft de netto-omzet voor 2023 voor Jyseleca in augustus herzien. De cash burn was wel iets beter dan de consensus, maar er wordt door Jefferies een significante toename verwacht in de tweede helft van het jaar. Jefferies beschouwt de outlook wat betreft de cash burn dan ook als conservatief. De zakenbank heeft een Houden advies op Galapagos met een koersdoel van 37,70 euro. Bron: ABM Financial News

