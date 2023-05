Berenberg verlaagt koersdoel Signify Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) Berenberg heeft vrijdag het koersdoel voor Signify verlaagd van 45,00 naar 42,00 euro bij handhaving van het koopadvies. Gezien de zwakker dan voorziene marges in het eerste kwartaal en opmerkingen van het bestuur over het lopende tweede kwartaal, blijft analist Trion Reid terughoudend over de margeontwikkeling in 2023. Reid voorziet een EBITA-marge dit jaar van 10,1 procent. Signify zelf mikt voor 2023 op een aangepaste EBITA-marge van 10,5 tot 11,5 procent, bij een vrije kasstroom die 6 tot 8 procent van de omzet moet uitmaken. Daarnaast verlaagde de analist zijn taxaties voor de winst per aandeel, ook om de hogere rentes en minder gunstige wisselkoerseffecten mee te nemen. De waardering van het aandeel blijft volgens Reid echter laag, ook wijzend op het rendement op de vrije kasstroom van 12,5 procent. "Hoewel we het geen prettige gedachte vinden dat alles draait om de tweede jaarhelft om de outlook te kunnen behalen, denken we dat de huidige waardering nog steeds een aantrekkelijke verhouding tussen risico en rendement laat zien." Het aandeel Signify sloot donderdag 3,2 procent lager op 25,94 euro. Bron: ABM Financial News

