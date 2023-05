Licht hogere start AEX voorzien

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat vrijdag naar verwachting licht hoger van start. Futures op de AEX index noteren ongeveer een uur voor de beursgong op een winst van 0,3 procent.

Donderdag daalde de AEX index juist nog 0,4 procent naar 741,22 punten, na een renteverhoging door de Europese Centrale Bank en aanhoudende onrust in het Amerikaanse bankwezen.

Nadat de Amerikaanse Federal Reserve woensdagavond de rente al met 25 basispunten verhoogde, volgde donderdag de Europese Centrale Bank met eenzelfde verhoging. Maar waar voorzitter Jerome Powell van de Fed de deur op een kier zette voor een pauze, gaf de ECB geen signalen af dat ze van plan is om te stoppen.

Toch denkt econoom Carsten Brzeski van ING dat ook de ECB dichter bij een rentepiek is dan voorzitter Christine Lagarde donderdag tijdens haar toelichting op het rentebesluit wilde doen geloven.

"Hoewel de verhoging van vandaag de zevende opeenvolgende is, is het de kleinste in de huidige cyclus, wat erop wijst dat de ECB de laatste fase van deze verkrappingscyclus is ingegaan", concludeerde Brzeski.

Banken en verzekeraars liepen donderdag in Europa averij op door aanhoudende zorgen over de Amerikaanse bankencrisis.

Woensdag nabeurs meldde persbureau Bloomberg op basis van ingewijden dat het geplaagde PacWest Bancorp, met het hoofdkantoor in het Californische Beverly Hills, alle opties overweegt om te overleven, waaronder een verkoop of het ophalen van kapitaal. Het aandeel halveerde donderdag.

Western Alliance Bancorporation daalde daarnaast 38 procent, nadat de Financial Times berichtte dat de bank een verkoop overweegt, iets dat de bank zelf stellig ontkent.

In de de handel nabeurs veerden de aandelen van deze geplaagde banken op, net als futures op de Amerikaanse hoofdindices, die geholpen werden door een positieve ontvangst van de cijfers van Apple nabeurs. In de reguliere handel daalde de S&P 500 nog 0,7 procent.

’s Werelds duurste bedrijf naar beurswaarde gemeten, Apple, kampte het afgelopen kwartaal met problemen in de aanvoerketen en economische tegenwind. De omzet en winst stonden op jaarbasis licht onder druk, zoals ook door analisten werd verwacht. Er was sprake van een zware Covid vergelijkingsbasis.

De omzet van iPhones viel met 51,3 miljard dollar wel verrassend hoger uit dan verwacht en topman Tim Cook benadrukte dat er veel ‘switchers’ waren, ofwel klanten die van een Android smartphone overstapten naar een Apple.

De omzet bij ‘services’, waar Apple omzet genereert via haar ecosysteem, zoals de verkoop van apps en opslagruimte met zeer riante winstmarges, bleef stabiel op bijna 21 miljard dollar.

Apple maakte donderdag ook bekend dat het zijn aandeleninkoopprogramma met 90 miljard dollar gaat verhogen, terwijl het kwartaaldividend met 4 procent stijgt naar 0,24 dollar per aandeel.

In de nabeurshandel steeg het aandeel Apple donderdag 2,5 procent.

In Azië noteren de hoofdindices vanochtend overwegend hoger, maar de uitslagen blijven beperkt. Koploper is de beurs in Hongkong met een winst van ruim een half procent.

De Amerikaanse olie-future noteert daarnaast vanochtend krap een procent hoger op 69,17 dollar per vat, na een vlak koersverloop donderdagavond. In de twee voorafgaande handelsdagen daalde de olieprijs nog met circa 10 procent.

De bankencrisis in Amerika en recessiescenario’s zorgen voor een behoedzaam olie-sentiment.

Vanmiddag gaat alle aandacht uit naar de vrijgave om 14:30 uur van het Amerikaanse banenrapport, dat wordt beschouwd als ’s werelds belangrijkste macrocijfer. Voor april wordt gerekend op een banengroei van 180.000, een licht opgelopen werkloosheid tot 3,6 procent en een stabiele loongroei van 4,2 procent.

Bedrijfsnieuws

Afgelopen kwartaal kwam het operationeel verlies van Air France-KLM uit op 306 miljoen euro, een verbetering met 44 miljoen euro. Air France-KLM zag de omzet op jaarbasis stijgen met 42,4 procent naar ruim 6,3 miljard euro. De omzet trok aan dankzij een hogere capaciteit en een dito bezettingsgraad. De consensusverwachting onder analisten voorzag voor het afgelopen kwartaal een omzet van gemiddeld 6,3 miljard euro en een operationeel verlies van 282 miljoen euro.

Air France-KLM voert exclusieve besprekingen met Apollo Global Management over de mogelijke financiering van 500 miljoen euro van een operationele dochteronderneming van Air France, die eigenaar is van een aantal activiteiten gerelateerd aan de engineering en onderhoudsactiviteiten.

Eurocommercial Properties heeft in het eerste kwartaal van 2023 de resultaten zien aantrekken. Het directe resultaat steeg van 28,8 miljoen in het eerste kwartaal van 2022 naar 32,6 miljoen euro afgelopen kwartaal, of 0,61 euro per aandeel.

Biotechbedrijf Galapagos rekent voor dit jaar nog altijd op een cashburn van 380 tot 420 miljoen euro. Analisten van Jefferies rekenden op 522 miljoen euro.

IMCD tekende een overeenkomst voor de overname van KOI Products Solutions and Engineering. Het Israëlische KOI bestaat sinds 1986, draaide in 2022 een omzet van 8 miljoen euro met dertien werknemers en werkt voor leveranciers van speciaalproducten wereldwijd.

Berenberg verhoogde het koersdoel voor AkzoNobel van 77,00 naar 83,00 euro en handhaafde het koopadvies op AkzoNobel.

Uitgever Brill is positief over de vooruitzichten voor dit jaar na een solide jaarstart. Dit meldde de uitgever donderdag nabeurs in een trading update.

Kredietverstrekkers van GeoJunxion hebben hun lening niet opgeëist, nadat het bedrijf van Euronext te horen kreeg dat de delisting procedure is gestart.

Slotstanden Wall Street

De S&P 500 daalde donderdag 0,7 procent op 4.061,22 punten, de Dow Jones index verloor 0,9 procent op 33.127,74 punten en de Nasdaq eindigde 0,5 procent lager op 11.966,40 punten.