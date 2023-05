Brunel groeit door Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Brunel heeft in het eerste kwartaal van dit jaar de omzet verder zien aantrekken, terwijl ook het bedrijfsresultaat opliep. Dit bleek vrijdag voorbeurs uit de kwartaalcijfers van de specialistische detacheerder. In het afgelopen kwartaal steeg de omzet op jaarbasis met 15 procent tot 316,9 miljoen euro. Op vergelijkbare basis bedroeg de groei 19 procent. De brutowinst trok op jaarbasis met 11 procent aan tot 68,8 miljoen euro. De operationele kosten stegen met 13 procent tot 52,3 miljoen euro. Het EBIT-resultaat steeg met 1 procent tot 15,8 miljoen euro met een bijbehorende marge van 5,0 procent tegen 5,7 procent in het eerste kwartaal van 2022. Outlook Brunel verwacht dat de positieve trend uit de eerste drie maanden van dit jaar in het lopende tweede kwartaal aanhoudt. Voor de realisering van de doelstelling van een EBIT-marge van meer dan 6 procent in 2025 zei de groep nog altijd voor op schema te liggen. Bron: ABM Financial News

