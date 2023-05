Berenberg verhoogt koersdoel AkzoNobel Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Akzo Nobel

(ABM FN-Dow Jones) Berenberg heeft vrijdag het koersdoel voor AkzoNobel verhoogd van 77,00 naar 83,00 euro en handhaafde het koopadvies op AkzoNobel. Dit bleek uit een rapport van analist Aron Ceccarelli. Het aandeel Akzo noteert 30 procent lager dan de piek tijdens de coronapandemie, toen thuisklussers massaal hun huis van een nieuw likje verf voorzagen. De reden voor deze koersdaling is volgens Ceccarelli dat beleggers reageren op analisten, die hun taxaties verlaagden. Sinds begin 2022 zijn de winsttaxaties voor 2023 meer dan gehalveerd. Ceccarelli denkt echter dat de komende kwartalen voor het aandeel Akzo goed zullen zijn. De verfproducent zal allereerst profiteren van de dalende grondstofprijzen, terwijl de verkoopprijzen hoog blijven. Daarnaast opent de Chinese economie en tot slot is AkzoNobel bezig de kosten onder controle te krijgen, wat in de ogen van de analist als een extra bonus geldt. Het aandeel AkzoNobel sloot donderdag in Amsterdam een half procent lager op 73,94 euro. Bron: ABM Financial News

