Omzetgroei en minder verlies voor Air France-KLM Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) Air France-KLM heeft in het eerste kwartaal van 2023 meer omzet geboekt, terwijl het verlies afnam. Dit bleek vrijdag uit de cijfers van de Frans-Nederlandse luchtvaartmaatschappij. "In het eerste kwartaal, hebben we verder ingespeeld op het herstel van de luchtvaartsector", aldus CEO Benjamin Smith. "We boekten een sterke omzetgroei en een robuuste kasstroom dankzij een zeer bemoedigende ticketverkoop voor de zomerperiode." Afgelopen kwartaal kwam het operationeel verlies uit op 306 miljoen euro, een verbetering met 44 miljoen euro. Air France-KLM zag de omzet op jaarbasis stijgen met 42,4 procent naar ruim 6,3 miljard euro. De omzet trok aan dankzij een hogere capaciteit en een dito bezettingsgraad. De consensusverwachting onder analisten voorzag voor het afgelopen kwartaal een omzet van gemiddeld 6,3 miljard euro en een operationeel verlies van 282 miljoen euro. Het nettoverlies kwam uit op 344 miljoen euro, hetgeen een verbetering van 208 miljoen euro betekende ten opzichte van het verlies van 552 miljoen euro een jaar eerder. In het vierde kwartaal verdiende de maatschappij nog 496 miljoen euro. Analisten rekenden voor het eerste kwartaal op een nettoverlies van 340 miljoen euro. Air France-KLM zat afgelopen kwartaal op een bezettingsgraad van 86,1 procent. Er werden bijna 19,7 miljoen passagiers vervoerd, een stijging van ruim 35 procent. De nettoschuld daalde ten opzichte van eind december met 0,9 miljard euro tot 5,5 miljard euro. De aangepaste operationele vrije kasstroom was 0,7 miljard euro positief. Er zat bovendien 9,7 miljard euro in kas. Outlook De luchtvaarder heeft vertrouwen dat het huidige herstel zich doorzet. In het tweede kwartaal van 2023 verwacht Air France-KLM op een capaciteit van 90 tot 95 procent te zitten. Voor heel het jaar mikt het bedrijf op circa 95 procent. Eerder dit jaar zei Air France-KLM nog een capaciteit van 95 tot 100 procent te verwachten voor heel dit jaar. De kosten per unit zullen stabiel zijn, verwacht de maatschappij. Air France-KLM verwacht dit jaar circa 3 miljard euro te investeren. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.