IMCD wil KOI inlijven

Beeld: IMCD

(ABM FN-Dow Jones) IMCD heeft een overeenkomst getekend voor de overname van KOI Products Solutions and Engineering. Dit maakte de Nederlandse distributeur van speciaalchemie vrijdagochtend bekend. Het Israëlische KOI bestaat sinds 1986, draaide in 2022 een omzet van 8 miljoen euro met dertien werknemers en werkt voor leveranciers van speciaalproducten wereldwijd. De overname is volgens IMCD een 'belangrijke' stap in de uitbreiding van de industriële activiteiten in Israël. De transactie wordt vermoedelijk in juni dit jaar afgerond. Financiële details deelde IMCD niet. Bron: ABM Financial News

