Europese beurzen openen naar verwachting hoger

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen gaan vrijdag een hogere opening tegemoet. IG voorziet een openingswinst van 59 punten voor de Duitse DAX en een plus van 30 punten voor de Franse CAC 40. De Britse FTSE lijkt 28 punten hoger te openen.

Marktanalist Michael Hewson kijkt vooruit naar het Amerikaanse banenrapport over april, dat vanmiddag verschijnt. "Banencijfers op woensdag lieten al zien dat er op de Amerikaanse arbeidsmarkt nog ruimte is voor nieuwe banen, maar dat de inflatie in de dienstensector hoog blijft", aldus Hewson.

Voor april wordt gerekend op een banengroei van 180.000, een licht opgelopen werkloosheid van 3,6 procent en een stabiele loongroei van 4,2 procent.

Donderdag sloten de Europese beurzen lager. Financiële waarden stonden in Europa onder druk, vanwege de aanhoudende zorgen over een aantal regionale Amerikaanse banken.

In de eurozone is de bankensector veerkrachtig, zei voorzitter van de Europese Centrale Bank, Christine Lagarde, donderdag in de toelichting op het rentebesluit van de centrale bank.

Conform de algemene marktverwachting verhoogde de ECB de belangrijkste rentestanden met 25 basispunten. Lagarde benadrukte tijdens de persconferentie dat de centrale bank nog niet klaar is.

Volgens HSBC maakt de ECB zich zorgen over de doorwerking van de algemene inflatie naar de loongroei. "In tegenstelling tot de Fed, die nu waarschijnlijk een pauze inlast, zijn verdere ECB-verhogingen tijdens de zomer mogelijk."

ING denkt juist dat de ECB dichter bij een rentepiek zit dan Lagarde de markten wil doen geloven.

"Hoewel de verhoging van vandaag de zevende opeenvolgende is, is het de kleinste in de huidige cyclus, wat erop wijst dat de ECB de laatste fase van deze verkrappingscyclus is ingegaan", concludeerde econoom Carsten Brzeski. Hij verwacht dat de rente nog één of hooguit twee keer zal worden verhoogd. Daarna zal de ECB de rente mogelijk langer hoog houden als compromis tussen de duiven en de haviken.



De Noorse centrale bank heeft de rente vandaag ook met 25 basispunten verhoogd naar 3,25 procent. Het besluit werd unaniem genomen. Een hogere rente is nodig om de inflatie omlaag te krijgen, aldus de centrale bankiers donderdag.

Bedrijfsnieuws

Financials in Europa zagen een aantal Amerikaanse sectorgenoten donderdag flink onderuit gaan en stonden daardoor ook onder druk. Deutsche Bank daalde ruim 3 procent, BNP Paribas rond een half procent en ING zo'n anderhalf procent.

Shell heeft in het eerste kwartaal van 2023 beduidend meer winst behaald dan verwacht. Het aandeel steeg 1,5 procent. BP verloor ruim 2 procent en TotalEnergies steeg licht.

Staalconcern ArcelorMittal x procent na vrijgave van cijfers, waarna het verlies verder opliep. Toch bestempelde ING de cijfers als beter dan verwacht.

Adecco heeft ook in het eerste kwartaal van 2023 de omzet verder zien aantrekken, terwijl de winstgevendheid op peil bleef. Het aandeel daalde 5,5 procent.

De volgens analisten goede kwartaalcijfers van AB InBev werden in Brussel beloond met een winst van 2,5 procent. Aanvankelijk stond het aandeel echter nog onder druk.

Airbus heeft in de eerste drie maanden van 2023 iets minder omzet behaald, maar denkt dit jaar nog altijd 720 vliegtuigen af te leveren. Het aandeel verloor bijna 2 procent.

Infineon daalde donderdag bijna 2 procent, ondanks een opwaartse bijstelling van de outlook. Sectorgenoten als ASML, ASMI en Besi wonnen wel terrein in Amsterdam.

Euro STOXX 50 4.286,78 (-0,5%)

STOXX Europe 600 460,34 (-0,5%)

DAX 15.734,24 (-0,5%)

CAC 40 7.340,77 (-0,9%)

FTSE 100 7.702,64 (-1,1%)

SMI 11.456,37 (-0,4%)

AEX 741,22 (-0,4%)

BEL 20 3.737,39 (-0,9%)

FTSE MIB 26.670,29 (-0,6%)

IBEX 35 9.043,60 (-0,4%)

AMERIKAANSE AANDELEN

Vrijdag gaat Wall Street een hogere opening tegemoet, waarbij beleggers kunnen reageren op de kwartaalcijfers van Apple, die beter waren dan verwacht. De techreus verkocht afgelopen kwartaal onverwacht meer iPhones.

De Amerikaanse beurzen zijn donderdag lager gesloten. Beleggers blijven bezorgd over een bankencrisis. Aandelen van het Amerikaanse PacWest gingen woensdag nabeurs in de verkoop, met een verlies van 55 procent tot gevolg, en daalden donderdag in een zeer volatiele handel voor het aandeel, ruim 50 procent. De regionale bank probeerde de markten gerust te stellen, door aan te geven dat men strategische opties bekijkt.

Ook Western Alliance verloor donderdag flink terrein, het aandeel daalde 38,5 procent, na een nog groter verlies eerder op de dag. Western Alliance kwam woensdagavond laat met een verklaring waarin het benadrukte dat de bank gezond en stabiel is en dat er geen ongewone depositostromen zichtbaar zijn sinds de verkoop van First Republic. De Financial Times berichtte donderdag echter dat Western Alliance een verkoop overweegt, iets dat de bank zelf stellig ontkent.

Woensdagavond verhoogde de Amerikaanse Federal Reserve de rente, zoals verwacht, met 25 basispunten. Ook werd de deur voor een pauze in het verkrappingsbeleid op een kier gezet.

In zijn toelichting benadrukte Fed-voorzitter Jerome Powell dat het Amerikaanse banksysteem "gezond en veerkrachtig" is.

"Marktdeelnemers gaan steeds meer uit van renteverlagingen voor de rest van dit jaar nu de recessierisico's in de VS blijven toenemen", aldus MUFG.

Op macro-economisch vlak werd donderdag bekend dat de export in de VS in maart is gestegen, terwijl de import afnam. Hierdoor nam het handelstekort met ruim 9 procent af. Verder liepen de wekelijkse steunaanvragen in de VS op, naar 242.000 nieuwe aanvragen. Dat was meer dan verwacht.

De prijs voor een vat WTI-olie daalde donderdag verder.

Bedrijfsnieuws

Door de malaise bij de regionale banken, staan ook Amerikaanse grootbanken donderdag op verlies. JPMorgan, Goldman Sachs en Morgan Stanley daalden zo'n 1 tot 2,5 procent.

Hoewel Qualcomm het afgelopen kwartaal een beter dan verwachte omzet boekte, stelde de omzetverwachting voor het lopende kwartaal de markt teleur. Qualcomm rekent op een omzet van 8,1 tot 8,9 miljard dollar, terwijl analisten uitgingen van 9,1 miljard dollar. Het aandeel verloor 5,5 procent.

Moderna wist in het afgelopen kwartaal toch winst te boeken, ondanks dat de opbrengsten uit coronavaccins flink afnamen. Het aandeel steeg ruim 3 procent.

ConocoPhillips heeft in het eerste kwartaal beduidend minder winst geboekt, maar de onderkant van de eerdere productiebandbreedte voor het gehele jaar verhoogd. Dit bleek donderdag uit de cijfers van de Amerikaanse oliereus. Het aandeel won ruim een procent.

Meevallende omzetcijfers over het afgelopen kwartaal en dito verwachtingen zetten het aandeel Peloton Interactive donderdag aanvankelijk flink hoger, maar het bleek een korte sprint, want het aandeel sloot donderdag 13,5 procent lager. Het aantal leden bleef op kwartaalbasis staan op 7,0 miljoen, terwijl de omzet daalde van 793 naar 749 miljoen dollar. Op jaarbasis liep de omzet zelfs met 22 procent terug. Analisten rekenden echter op een omzetdaling tot 711 miljoen dollar.

AMD steeg ruim 6 procent na berichten dat het bedrijf samen met Microsoft een AI-chip ontwikkelt. Microsoft steeg licht.

S&P 500 index 4.061,22 (-0,7%)

Dow Jones index 33.127,74 (-0,9%)

Nasdaq Composite 11.966,40 (-0,5%)

AZIE

De Aziatische beurzen lieten een verdeeld beeld zien.

Nikkei 225 29.157,95 (+0,1%)

Shanghai Composite 3.327,18 (-0,7%)

Hang Seng 20.063,00 (+0,6%)

VALUTA

De euro/dollar noteerde vanochtend op 1,1043. Donderdagavond noteerde het muntpaar op 1,1015.

USD/JPY Yen 133,96

EUR/USD Euro 1,1043

EUR/JPY Yen 147,89

MACRO-AGENDA:

03:45 Inkoopmanagersindex diensten Caixin - April (Chi)

08:00 Fabrieksorders - Maart (Dld)

08:45 Industriële productie - Maart (Fra)

11:00 Detailhandelsverkopen - Maart (eur)

14:30 Banengroei en werkloosheid - April (VS)

21:00 Consumentenkrediet - Maart (VS)

BEDRIJFSNIEUWS:

07:15 Air France-KLM - Cijfers eerste kwartaal

13:00 AMC Entertainment - Cijfers eerste kwartaal (VS)