DoorDash verhoogt outlook

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) DoorDash heeft de outlook voor heel 2023 verhoogd na een sterk eerste kwartaal. Dit bleek donderdag nabeurs uit de resultaten van de Amerikaanse maaltijdbezorger. Het bedrijf rekent nu op een aangepast EBITDA-resultaat van 600 tot 900 miljoen dollar. Dat was eerder 500 tot 800 miljoen dollar. In het eerste kwartaal kreeg DoorDash 512 miljoen orders, waar analisten geraadpleegd door FactSet rekenden op 493,3 miljoen. De bruto orderwaarde kwam uit op 15,9 miljard dollar, waar analisten uitgingen van 15,27 miljard dollar. In het eerste kwartaal kwam er verder een verlies van 162 miljoen dollar in de boeken, of 0,41 dollar per aandeel. Dat was iets beter dan het verlies van 167 miljoen dollar in dezelfde periode een jaar eerder. De omzet steeg van 1,46 miljard naar 2 miljard dollar. Analisten rekenden op een verlies per aandeel van 0,58 dollar op een omzet van 193 miljard dollar. De aangepaste EBITDA was met 204 miljoen dollar niet alleen veel hoger dan de 54 miljoen dollar een jaar eerder, maar ook beter dan de 154 miljoen dollar die de markt voorspelde. DoorDash rekent voor het tweede kwartaal op een bruto orderwaarde van 15,9 miljard tot 16,2 miljard dollar en een aangepaste EBITDA van 180 miljoen tot 230 miljoen dollar. Aalisten rekenden op een bruto orderwaarde van 15,44 miljard dollar en een aangepaste EBITDA van 163 miljoen dollar. Het aandeel steeg donderdag in de nabeurshandel ruim 6 procent. Bron: ABM Financial News

