Galapagos handhaaft cashburn

(ABM FN-Dow Jones) Galapagos heeft de verwachte cashburn voor dit jaar gehandhaafd. Dit bleek donderdag nabeurs uit kwartaalcijfers van het Belgisch-Nederlandse biotechbedrijf.

Het bedrijf rekent voor dit jaar nog altijd op een cashburn van 380 tot 420 miljoen euro. Analisten van Jefferies rekenden op 522 miljoen euro.

"Het eerste kwartaal van het jaar was uitdagend voor Jyseleca, met het teleurstellende resultaat van de fase 3-studie bij de ziekte van Crohn en de impact op de JAK-klasse van de goedkeuring door de Europese Commissie van de door PRAC aanbevolen veiligheidsmaatregelen", zei president en financieel directeur Bart Filius, die binnenkort bij Galapagos vertrekt, in een toelichting.

"We blijven meer inzicht verwerven in de marktdynamiek voor de JAK-klasse en we zijn van plan om bij de volgende financiële update in augustus onze vooruitzichten voor de netto-omzet [van Jyseleca] in 2023 te herzien", aldus Filius. In het eerste kwartaal werd een omzet van 26,7 miljoen euro behaald uit de verkopen van de ontstekingsremmer.

Recent begon Galapagos met een Fase3-studie om Jyseleca, ook wel bekend als filgotinib, te testen voor de behandeling van axiale spondyloartritis. De ruwe data van deze onderzoeksstudie worden pas over twee jaar verwacht.

Een risico is volgens analisten van RBC dat de commercialisatie van Jyseleca meer tijd vergt en gepaard gaat met meer concurrentie. Ook wijst RBC op strenge regelgeving voor bijvoorbeeld behandelingen voor reuma.

Volgens Deutsche Bank blijft de financiële positie van het bedrijf evenwel gezond. Er zat aan het eind van 2022 4,1 miljard euro in kas. Dat was ultimo maart 3,99 miljard euro, aldus Galapagos.

In het eerste kwartaal van 2023 behaalde Galapagos een 31 procent hogere omzet van 178,9 miljoen euro.

De R&D-kosten kwamen uit op 103,5 miljoen euro, van bijna 100 miljoen euro in dezelfde periode in 2022. Onder de streep restte in het eerste kwartaal van dit jaar een verlies van 23,2 miljoen euro. Dat was een jaar eerder ruim 13 miljoen euro.