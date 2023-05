Tegenvallende outlook Lyft Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Lyft heeft in het eerste kwartaal van 2023 meer omzet behaald, terwijl het verlies kleiner werd, maar de outlook viel ook tegen. Dit bleek donderdag nabeurs uit de resultaten van de Amerikaanse taxidienst. In de verslagperiode steeg de omzet met 14 procent op jaarbasis naar 1 miljard dollar. Dit was beter dan de 982 miljoen dollar waar analisten geraadpleegd door FactSet op rekenden. Onder de streep werd het verlies kleiner, met een verbetering tot 187,6 miljoen dollar, tegen bijna 197 miljoen dollar een jaar eerder. Dit was ook een meevaller voor Wall Street. Het EBITDA-resultaat kwam uit op 22,7 miljoen dollar, wat beter was dan de 14 miljoen dollar waar analisten op rekenden, maar wel een daling ten opzichte van het resultaat van bijna 55 miljoen dollar een jaar eerder. De gemiddelde omzet per actieve chauffeur kwam in het eerste kwartaal 4 procent hoger uit dan een jaar eerder, op 51,17 dollar. Verder had het bedrijf in het eerste kwartaal 19,55 miljoen actieve chauffeurs, een stijging van bijna 10 procent op jaarbasis en in lijn met de analistenverwachting. Outlook Voor het huidige kwartaal rekent Lyft op een omzet van 1,02 miljard dollar. Dat is lager dan de 1,08 miljard dollar waar analisten op rekenen. Het EBITDA-resultaat moet uitkomen tussen 20 en 30 miljoen dollar. Ook dit is minder dan de 51 miljoen dollar waar de markt op rekent. Lyft worstelt om concurrent Uber bij te blijven en kondigde recent nog een flinke reorganisatie aan. Het aandeel daalde donderdag in de nabeurshandel ruim 11 procent. Bron: ABM Financial News

