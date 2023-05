AMD in de lift na bericht AI-samenwerking Microsoft Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) De aandelen van Advanced Micro Devices schoten donderdag plotseling omhoog, na een bericht van persbureau Bloomberg dat de chipmaker samenwerkt met Microsoft om processoren voor kunstmatige intelligentie te ontwikkelen. AMD steeg kort voor de slotbel in New York ruim 6,5 procent, na een eerdere winst van zo'n 12 procent. Volgens Bloomberg zou Microsoft financiële steun bieden terwijl AMD aan dit initiatief werkt. Een woordvoerder van AMD wilde geen commentaar geven op het bericht en Microsoft was niet direct bereikbaar voor een reactie. Bron: ABM Financial News

