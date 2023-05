Olieprijs blijft dalen Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De olieprijs is donderdag na een volatiele handel verder gedaald. Bij een settlement van 68,56 dollar werd een vat West Texas Intermediate 0,1 procent goedkoper. "Het lijkt erop dat recessiezorgen de belangrijkste drijfveer zijn om in de gaten te houden voor oliehandelaren," volgens analist Jameel Ahmad van CompareBroker.io. Ahmad zei dat de laatste dagen "pijnlijk waren om naar te kijken op de grafieken, maar optimisten kunnen hopen dat de prijzen consolideren richting het einde van de week. De marktkenner wees er ook op dat centrale banken "er vrij zeker van lijken dat de economische neergang niet zo drastisch zal zijn als aanvankelijk werd gevreesd." Daar staan aanhoudende zorgen over de regionale bankensector in de VS tegenover, net als een hapering in het economisch herstel in China. Door de recente daling van de ruwe olie nadert WTI een belangrijke steun tussen 66 en 68 dollar per vat, "waardoor de verkoopdruk waarschijnlijk zal afnemen en de markt een deel van de recente zwakte zal consolideren," volgens analisten van Sevens Report. Bron: ABM Financial News

