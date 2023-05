Wall Street koerst lager

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen noteren donderdag lager met nog een paar uur handel te gaan. De S&P 500 daalt 0,4 procent op 4.073,07 punten, de Dow Jones index verliest 0,8 procent op 33.154,61 punten en de Nasdaq noteert 0,1 procent lager op 12.013,16 punten.

Beleggers blijven bezorgd over een bankencrisis. Aandelen van het Amerikaanse PacWest gingen woensdag nabeurs in de verkoop, met een verlies van 55 procent tot gevolg, en noteren donderdag in een zeer volatiele handel voor het aandeel, 39 procent in het rood. De regionale bank probeerde de markten gerust te stellen, door aan te geven dat men strategische opties bekijkt.

Ook Western Alliance verliest donderdag flink terrein, het aandeel daalt 26 procent, na een nog groter verlies eerder op de dag. Western Alliance kwam woensdagavond laat met een verklaring waarin het benadrukte dat de bank gezond en stabiel is en dat er geen ongewone depositostromen zichtbaar zijn sinds de verkoop van First Republic. De Financial Times berichtte donderdag echter dat Western Alliance een verkoop overweegt, iets dat de bank zelf stellig ontkent.

Woensdagavond verhoogde de Amerikaanse Federal Reserve de rente, zoals verwacht, met 25 basispunten. Ook werd de deur voor een pauze in het verkrappingsbeleid op een kier gezet.

In zijn toelichting benadrukte Fed-voorzitter Jerome Powell dat het Amerikaanse banksysteem "gezond en veerkrachtig" is.

"Marktdeelnemers gaan steeds meer uit van renteverlagingen voor de rest van dit jaar nu de recessierisico's in de VS blijven toenemen", aldus MUFG.

Marktanalist Michael Hewson kijkt alvast uit naar het Amerikaanse banenrapport over april, dat morgenmiddag verschijnt. "Banencijfers op woensdag lieten al zien dat er op de Amerikaanse arbeidsmarkt nog ruimte is voor nieuwe banen, maar dat de inflatie in de dienstensector hoog blijft", aldus Hewson.

Voor april wordt gerekend op een banengroei van 180.000, een licht opgelopen werkloosheid van 3,6 procent en een stabiele loongroei van 4,2 procent.

Op macro-economisch vlak werd bekend dat de export in de VS in maart is gestegen, terwijl de import afnam. Hierdoor nam het handelstekort met ruim 9 procent af. Verder liepen de wekelijkse steunaanvragen in de VS op, naar 242.000 nieuwe aanvragen. Dat was meer dan verwacht.

De euro/dollar noteert donderdagavond op 1,1027. WTI-olie is een procent duurder dan woensdag.

Bedrijfsnieuws

Door de malaise bij de regionale banken, staan ook Amerikaanse grootbanken donderdag op verlies. JPMorgan, Morgan Stanley en Goldman Sachs dalen zo'n 1 tot 2 procent.

Hoewel Qualcomm het afgelopen kwartaal een beter dan verwachte omzet boekte, stelde de omzetverwachting voor het lopende kwartaal de markt teleur. Qualcomm rekent op een omzet van 8,1 tot 8,9 miljard dollar, terwijl analisten uitgingen van 9,1 miljard dollar. Het aandeel daalt 5,5 procent.

Moderna wist in het afgelopen kwartaal toch winst te boeken, ondanks dat de opbrengsten uit coronavaccins flink afnamen. Het aandeel wint 4,5 procent.

ConocoPhillips heeft in het eerste kwartaal beduidend minder winst geboekt, maar de onderkant van de eerdere productiebandbreedte voor het gehele jaar verhoogd. Dit bleek donderdag uit de cijfers van de Amerikaanse oliereus. Het aandeel wint 1,5 procent.

Meevallende omzetcijfers over het afgelopen kwartaal en dito verwachtingen zetten het aandeel Peloton Interactive donderdag aanvankelijk flink hoger, maar het bleek een korte sprint, want inmiddels daalt het aandeel ruim 14 procent. Het aantal leden bleef op kwartaalbasis staan op 7,0 miljoen, terwijl de omzet daalde van 793 naar 749 miljoen dollar. Op jaarbasis liep de omzet zelfs met 22 procent terug. Analisten rekenden echter op een omzetdaling tot 711 miljoen dollar.

Nabeurs openen Apple, Lyft en DoorDash de boeken.