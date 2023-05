Europese beurzen sluiten lager Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Deutsche Börse AG

(ABM FN-Dow Jones) De aandelenmarkten in Europa zijn donderdag lager geëindigd. De Stoxx Europe 600 index daalde 0,5 procent tot 460,34 punten. De Duitse DAX liet een verlies optekenen van 0,5 procent op 15.734,24 punten. De Franse CAC 40 verloor 0,9 procent bij een stand van 7.340,77 punten. De Britse FTSE sloot 1,1 procent lager op 7.702,64 punten. Financiële waarden stonden in Europa onder druk, vanwege de aanhoudende zorgen over een aantal regionale Amerikaanse banken. In de eurozone is de bankensector veerkrachtig, zei voorzitter van de Europese Centrale Bank, Christine Lagarde, donderdag in de toelichting op het rentebesluit van de centrale bank. Conform de algemene marktverwachting verhoogde de ECB de belangrijkste rentestanden met 25 basispunten. Lagarde benadrukte tijdens de persconferentie dat de centrale bank nog niet klaar is. Volgens HSBC maakt de ECB zich zorgen over de doorwerking van de algemene inflatie naar de loongroei. "In tegenstelling tot de Fed, die nu waarschijnlijk een pauze inlast, zijn verdere ECB-verhogingen tijdens de zomer mogelijk." ING denkt juist dat de ECB dichter bij een rentepiek zit dan Lagarde de markten wil doen geloven. "Hoewel de verhoging van vandaag de zevende opeenvolgende is, is het de kleinste in de huidige cyclus, wat erop wijst dat de ECB de laatste fase van deze verkrappingscyclus is ingegaan", concludeerde econoom Carsten Brzeski. Hij verwacht dat de rente nog één of hooguit twee keer zal worden verhoogd. Daarna zal de ECB de rente mogelijk langer hoog houden als compromis tussen de duiven en de haviken.



De Noorse centrale bank heeft de rente vandaag ook met 25 basispunten verhoogd naar 3,25 procent. Het besluit werd unaniem genomen. Een hogere rente is nodig om de inflatie omlaag te krijgen, aldus de centrale bankiers donderdag. De euro/dollar noteerde rond het slot op 1,0999. WTI-olie werd een half procent goedkoper. Bedrijfsnieuws Financials in Europa zagen een aantal Amerikaanse sectorgenoten donderdag flink onderuit gaan en stonden daardoor ook onder druk. Deutsche Bank daalde ruim 3 procent, BNP Paribas rond een half procent en ING zo'n anderhalf procent. Shell heeft in het eerste kwartaal van 2023 beduidend meer winst behaald dan verwacht. Het aandeel steeg 1,5 procent. BP verloor ruim 2 procent en TotalEnergies steeg licht. Staalconcern ArcelorMittal daalde ruim 5 procent na vrijgave van cijfers, waarna het verlies verder opliep. Toch bestempelde ING de cijfers als beter dan verwacht. Adecco heeft ook in het eerste kwartaal van 2023 de omzet verder zien aantrekken, terwijl de winstgevendheid op peil bleef. Het aandeel daalde toch meer dan 2 procent. De volgens analisten goede kwartaalcijfers van AB InBev werden in Brussel beloond met een winst van 2,5 procent. Aanvankelijk stond het aandeel echter nog onder druk. Airbus heeft in de eerste drie maanden van 2023 iets minder omzet behaald, maar denkt dit jaar nog altijd 720 vliegtuigen af te leveren. Het aandeel verloor bijna 2 procent. Infineon daalde donderdag bijna 2 procent, ondanks een opwaartse bijstelling van de outlook. Sectorgenoten als ASML, ASMI en Besi wonnen wel terrein in Amsterdam. Wall Street De Amerikaanse beurzen noteerden rond het Europese slot duidelijk in het rood. Bron: ABM Financial News

