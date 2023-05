Brill positief over rest van dit jaar Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Euronext

(ABM FN-Dow Jones) Brill is positief over de vooruitzichten voor dit jaar na een solide jaarstart. Dit meldde de uitgever donderdag nabeurs in een trading update. Het bedrijf kende vorig jaar problemen met zijn hoofddistributeur Turpin, dat fulfilmentdiensten leverde voor een deel van Brill's tijdschriften en boekenportfolio. De logistiek lijkt weer te normaliseren, zei CEO Peter Hendriks donderdag in een toelichting. In het eerste kwartaal kwam de omzet uit conform de verwachting van Brill, waarbij de opbrengsten uit e-books blijven groeien en die uit gedrukte boeken weer terugkeert naar normale niveaus "door de overgang naar onze nieuwe distributiepartners", aldus het bedrijf. Verder zijn er positieve tekenen in de DACH-regio, oftewel Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland, aldus Brill, wat een mogelijk herstel van de boekenmarkt aangeeft in een zeer belangrijke regio voor het bedrijf. Verder ontwikkelen de brutomarge en de operationele kosten zich zoals verwacht, aldus het bedrijf. Bron: ABM Financial News

