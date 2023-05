AEX sluit lager na serie renteverhogingen

(ABM FN-Dow Jones) De AEX is donderdag, na een serie renteverhogingen, lager gesloten. De AEX daalde 0,4 procent naar 741,22 punten.

Nadat de Amerikaanse Federal Reserve woensdagavond de rente al met 25 basispunten verhoogde, volgden vandaag Norges Bank en de Europese Centrale Bank met een zelfde verhoging.

Maar waar voorzitter Jerome Powell van de Fed de deur op een kier zette voor een pauze, lijkt de ECB gewoon door te gaan met verhogen.

Toch denkt econoom Carsten Brzeski van ING dat ook de ECB dichter bij een rentepiek is dan voorzitter Christine Lagarde vandaag tijdens haar toelichting op het rentebesluit wilde doen geloven.

"Hoewel de verhoging van vandaag de zevende opeenvolgende is, is het de kleinste in de huidige cyclus, wat erop wijst dat de ECB de laatste fase van deze verkrappingscyclus is ingegaan", concludeerde Brzeski.

Lagarde benadrukte in de persconferentie echter dat de ECB de pauzeknop nog niet in gaat drukken.

"Lagarde had moeite om aan te geven of het besluit van vandaag dovish of hawkish was", aldus Brzeski. "Hoe langer de persconferentie duurde, hoe meer Lagarde de noodzaak van verdere renteverhogingen leek te benadrukken en hoe havikistischer ze klonk."

"Misschien was het gewoon een teken dat de ECB steeds meer verdeeld is over de volgende stap", aldus Brzeski, die stelt dat het moeilijk zal worden voor de ECB om weer over te schakelen op renteverhogingen van 50 basispunten, gezien het huidige macroklimaat.

Vanochtend waren er ook de de inkoopmanagersindexen voor de eurozone. Die cijfers lieten zien dat de groei goed doorzet.

Volgens econoom Cyrus de la Rubia van Hamburg Commercial Bank zijn de dienstensectoren in Spanje en Italië momenteel de aanjagers in Europa. Maar ook in Duitsland en Frankrijk is er groei. Vermoedelijk wordt dit verschil veroorzaakt door toeristen die de zon opzoeken.

Per saldo is de Europese dienstensector volgens De la Rubia "robuust". Dat blijkt ook uit het feit dat bedrijven tenminste een deel van de inflatie weten door te berekenen aan de klant.

Verder waren er vandaag weer zorgen over de Amerikaanse regionale banken, waarvan er een paar, zoals PacWest, flink onder druk stonden.

De euro/dollar handelde op 1,0999 en olie werd een half procent goedkoper.

Stijgers en dalers

In de AEX gingen ASMI en Shell aan de leiding met winsten van 1,1 en 1,5 procent. Shell presenteerde dan ook een flink meevallende kwartaalwinst, waar analisten van RBC goed over te spreken waren.

Ook Besi en ASML behoorden tot de stijgers.

De grootste daler was ArcelorMittal met een koersverlies van 5,4 procent. Toch bestempelde ING de cijfers als beter dan verwacht.

Verder hadden de verzekeraars ASR en Aegon het ook moeilijk met koersverliezen van 3,2 en 3,5 procent. Elders in Europa stonden financials donderdag ook onder druk.

In de AMX profiteerde Arcadis goed van de kwartaalupdate die vanochtend werd gepubliceerd. Het aandeel steeg 5,3 procent. Degroof Petercam promoveerde Arcadis naar de kooplijst.

AMG, dat woensdagavond al de boeken opende, won 4,0 procent. AMG overtrof de verwachtingen, zag Berenberg, en het bedrijf trok ook de outlook voor de middellange termijn op.

Alfen en OCI leverden daarentegen 3,3 en 4,3 procent in.

Bij de smallcaps kregen BAM en ForFarmers de handen niet op elkaar met hun kwartaalupdates. De bouwer verloor 3,3 procent en de vervoerspecialist 6,1 procent. ING vond dat BAM een solide jaarstart kende en Degroof vond de EBITDA van ForFarmers positief. PostNL daalde 5,0 procent.

Vivoryon werd 10,7 procent duurder.

Het lokaal genoteerde Marel was vandaag de gebeten hond. De cijfers die de fabrikant van onder meer slachtmachines presenteerde, resulteerden in een koersval van 16,6 procent.

Wall Street

Bij de slotgong op Beursplein 5 noteerden de Amerikaanse beurzen een half tot een procent lager.