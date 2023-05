Alumexx slijpt messen nu delisting dreigt

(ABM FN-Dow Jones) Alumexx is niet van plan zich zonder slag of stoot neer te leggen bij een dreigende delisting. Dit bleek donderdagmiddag uit een verklaring van het kleine Amsterdamse beursfonds.

Doordat Alumexx, net als een aantal andere kleine beursfondsen, geen zogeheten oob-accountant kan vinden, dreigt het aandeel van de beurs te worden verwijderd.

Euronext heeft deze week de delisting-procedure voor Alumexx, Bever, DGB, GeoJunxion, Lavide en New Sources Energy in gang gezet.

Indien deze bedrijven geen goedkeurende verklaring van een oob-accountant weten te krijgen, dan zal de laatste handel in deze aandelen plaatsvinden op 3 november 2023. Op 6 november volgt dan de daadwerkelijke delisting.

"Omdat de bedrijven geen oob-accountant hebben, zijn ze niet in staat gebleken om hun gecontroleerde jaarrekening tijdig te deponeren. Ze blijven hierdoor in gebreke voor wat betreft onze noteringsvereisten. Het aanstellen van een oob-accountant is een vereiste zolang met in de huidige setting in Amsterdam genoteerd wil blijven", zei René van Vlerken van Euronext in een reactie tegen ABM Financial News.

"We betreuren enorm de huidige gang van zaken en het ontvangen schrijven van Euronext over de de-listing van Alumexx aandelen […] Ondanks talloze inspanningen sinds 2019 is het ons helaas niet gelukt om een offerte te ontvangen van één van de overgebleven oob accountants kantoren. Zolang dat dit probleem al speelt hebben we altijd dialoog onderhouden met Euronext, daarnaast zijn we nog altijd in afwachting op ons uitgebreid ingediende bezwaar", zei CEO Jeroen van den Heuvel van Alumexx donderdag.

De topman zegt zich te beraden over de verder te nemen stappen.