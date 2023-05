Beursblik: rentepiek ECB dichterbij dan markt denkt

(ABM FN-Dow Jones) De Europese Centrale Bank zit dichter bij een rentepiek dan voorzitter Christine Lagarde de markten wil doen geloven. Dit schreef econoom Carsten Brzeski van ING in een analyse na het rentebesluit van de centrale bank en de toelichting van Lagarde.

"Hoewel de verhoging van vandaag de zevende opeenvolgende is, is het de kleinste in de huidige cyclus, wat erop wijst dat de ECB de laatste fase van deze verkrappingscyclus is ingegaan", concludeerde Brzeski.

Lagarde benadrukte in de persconferentie echter dat de ECB de pauzeknop nog niet in gaat drukken.

"Lagarde had moeite om aan te geven of het besluit van vandaag dovish of hawkish was", aldus Brzeski. "Hoe langer de persconferentie duurde, hoe meer Lagarde de noodzaak van verdere renteverhogingen leek te benadrukken en hoe havikistischer ze klonk."

"Misschien was het gewoon een teken dat de ECB steeds meer verdeeld is over de volgende stap", aldus Brzeski, die stelt dat het moeilijk zal worden voor de ECB om weer over te schakelen op renteverhogingen van 50 basispunten, gezien het huidige macroklimaat.

Brzeski verwacht dat de rente nog één of hooguit twee keer zal worden verhoogd. Daarna zal de ECB de rente mogelijk langer hoog houden als compromis tussen de duiven en de haviken.