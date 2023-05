'Air France-KLM boekt naar verwachting hogere omzet' Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Air France-KLM heeft in het afgelopen kwartaal waarschijnlijk een kleiner operationeel verlies geleden dankzij een hogere omzet. Dit blijkt uit een consensusverwachting van analisten die werd samengesteld door de Frans-Nederlandse luchtvaartmaatschappij. Voor het eerste kwartaal wordt gerekend op een operationeel verlies van gemiddeld 282 miljoen euro, in vergelijking met een verlies 350 miljoen euro in dezelfde periode een jaar eerder. Onder de streep resteert naar verwachting een nettoverlies van 340 miljoen euro, waar een jaar eerder nog een verlies van 552 miljoen euro werd opgetekend. De omzet is naar verwachting wel gestegen, van 4,4 miljard euro naar 6,3 miljard euro. De ramingen lopen overigens wel uiteen, met schattingen voor de omzet die oplopen van 5,7 tot 6,6 miljard euro. Outlook Air France-KLM wil dit jaar de balans verder opschonen, zo liet de luchtvaarder in februari van dit jaar nog weten. De luchtvaarder zei toen vertrouwen te hebben dat het huidige herstel zich doorzet. In het eerste kwartaal van 2023 verwacht Air France-KLM dat 90 tot 95 procent van de stoeltjes verkocht zijn. Voor heel het jaar mikt het bedrijf op 95 tot 100 procent. De kosten per unit zullen stabiel zijn, verwacht de maatschappij. Op middellange termijn moet een operationele marge mogelijk zijn van 7 tot 8 procent. Dit was in 2022 nog 4,5 procent. Op vrijdag opent Air France-KLM de boeken. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.