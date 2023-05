Rode opening Wall Street na rentebesluiten Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Wall Street gaat donderdag lager van start. Een half uur voor de start van de handel noteert de future op de S&P 500 0,3 procent lager en die voor de Nasdaq 0,1 procent. Woensdagavond verhoogde de Amerikaanse Federal Reserve de rente, zoals verwacht, met 25 basispunten. Ook werd de deur voor een pauze in het verkrappingsbeleid op een kier gezet. Vandaag verhoogden de Europese Centrale Bank en Norges Bank ook de rente met 25 basispunten. In de VS bleken de wekelijkse steunaanvragen met 13.000 gestegen. De export nam in maart met 2,1 procent toe, terwijl de import met 0,3 procent daalde. Hierdoor nam het handelstekort af met ruim 9 procent. Vrijdag staat het officiële banenrapport op de rol, nadat die van de ADP woensdag een enorme meevaller liet zien. De euro/dollar handelt op 1,1021 en olie wordt, na een forse prijsdaling in de afgelopen dagen, iets duurder. Bedrijfsnieuws De verliezen bij regionale banken in de VS houden ook donderdag aan. De openingsindicatie voor bijvoorbeeld PacWest is een koersverlies van 36 procent. Western Alliance lijkt 14 procent kwijt te raken. Hoewel Qualcomm het afgelopen kwartaal een beter dan verwachte omzet boekte, stelde de omzetverwachting voor het lopende kwartaal de markt teleur. Qualcomm rekent op een omzet van 8,1 tot 8,9 miljard dollar, terwijl analisten uitgingen van 9,1 miljard dollar. Het aandeel lijkt bijna 8 procent lager te gaan openen. ConocoPhilips boekte afgelopen kwartaal minder winst, maar denkt dit jaar wel iets meer olie per dag te zullen produceren. Het aandeel lijkt bijna een procent hoger te gaan openen. Ondanks een meevallende omzet en een dalend verlies, zal het aandeel Peloton Interactive 8 procent lager van start gaan. Vanavond volgen nog DoorDash, Lyft en vooral Apple met cijfers. Slotstanden De S&P 500 index daalde woensdag 0,7 procent tot 4.090,77 punten, de Dow Jones index verloor 0,8 procent op 33.414,24 punten en de Nasdaq noteerde 0,5 procent lager op 12.025,33 punten. Bron: ABM Financial News

