ECB verhoogt rente met 25 basispunten Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Europese Centrale Bank heeft donderdag de belangrijkste rentes conform de verwachting met 25 basispunten verhoogd. De basisrente komt daarmee uit op 3,75 procent, de marginale beleningsfaciliteit op 4,00 procent en de depositofaciliteit op 3,25 procent. "Al met al ondersteunt de binnenkomende informatie in grote lijnen de beoordeling van de inflatievooruitzichten op middellange termijn die de Raad van Bestuur tijdens zijn vorige zitting heeft gemaakt", zei de ECB in een toelichting. Volgens econoom Luc Aben van Van Lanschot Kempen voorziet de markt voor eind 2023 een piekrente rond de 3,75 procent voor de depositorente. Dat zou betekenen dat er nog 1 tot 2 renteverhogingen in het vat zitten. Economen van Danske Bank sluiten zelfs niet uit dat de rente piekt boven de 4 procent, zolang de arbeidsmarkt robuust blijft. Voorzitter Christine Lagarde komt om 14:45 uur met een toelichting. De euro/dollar noteerde rond het rentebesluit op 1,1080. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.