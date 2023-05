Aandeel Peloton trekt slechts kort sprintje Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Meevallende omzetcijfers over het afgelopen kwartaal en dito verwachtingen zetten het aandeel Peloton Interactive donderdag aanvankelijk flink hoger, maar het bleek een korte sprint, want inmiddels lijkt het aandeel van de Amerikaanse leverancier van fitnessapparatuur niet 8 procent hoger, maar 1,8 procent lager te gaan openen. Het aantal leden bleef op kwartaalbasis staan op 7,0 miljoen, terwijl de omzet daalde van 793 naar 749 miljoen dollar. Op jaarbasis liep de omzet zelfs met 22 procent terug. Analisten rekenden echter op een omzetdaling tot 711 miljoen dollar. Ondanks dat de omzet daalde, nam ook het verlies af. Afgelopen kwartaal leed Peloton een verlies van 276 miljoen dollar. Een kwartaal eerder was dit 335 miljoen en een jaar eerder zelfs 757 miljoen dollar. Het kwartaalverlies bedroeg 0,79 dollar per aandeel. Voor het lopende laatste kwartaal van het gebroken boekjaar mikt Peloton een aangepaste EBITDA van 10 tot 25 miljoen dollar negatief op een omzet van 630 tot 650 miljoen dollar. Analisten rekenden maar op 615 miljoen dollar, maar wel op een aangepaste EBITDA van 1 miljoen dollar. Bron: ABM Financial News

