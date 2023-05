Wall Street iets lager van start Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: NYSE

(ABM FN-Dow Jones) Wall Street gaat donderdag iets lagervan start. Dit blijkt uit de futures op de S&P 500 en Nasdaq index rond lunchtijd. Die voor de S&P dalen 0,3 procent en die voor de Nasdaq stijgen fractioneel. Woensdagavond verhoogde de Amerikaanse Federal Reserve de rente, zoals verwacht, met 25 basispunten. Ook werd de deur voor een pauze in het verkrappingsbeleid op een kier gezet. Nadat ook de Noorse centrale bank vanochtend de rente met 25 basispunten verhoogde, is het nu wachten wat de Europese Centrale Bank vanmiddag doet. Verder is ook de Amerikaanse macro-agenda goed gevuld, met de wekelijkse steunaanvragen, en handelsbalans en de arbeidskosten. Vrijdag staat het officiële banenrapport op de rol, nadat die van de ADP woensdag een enorme meevaller liet zien. De euro/dollar handelt op 1,1061 en olie wordt, na een forse prijsdaling in de afgelopen dagen, iets duurder. Bedrijfsnieuws Hoewel Qualcomm het afgelopen kwartaal een beter dan verwachte omzet boekte, stelde de omzetverwachting voor het lopende kwartaal de markt teleur. Qualcomm rekent op een omzet van 8,1 tot 8,9 miljard dollar, terwijl analisten uitgingen van 9,1 miljard dollar. Het aandeel lijkt bijna 7 procent lager te gaan openen. Verder komen onder meer ConocoPhillips en Moderna voorbeurs met cijfers en vanavond volgen nog DoorDash, Lyft en vooral Apple. Slotstanden De S&P 500 index daalde woensdag 0,7 procent tot 4.090,77 punten, de Dow Jones index verloor 0,8 procent op 33.414,24 punten en de Nasdaq noteerde 0,5 procent lager op 12.025,33 punten. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.