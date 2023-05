Shell aan kop in rode AEX

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs koerste donderdagochtend lager, na een stroom bedrijfscijfers. Rond de klok van half 12 daalde de AEX met 0,8 procent tot 738,69 punten.

De Fed verhoogde woensdag conform verwachting de rente met 25 basispunten.

"Powell stelt dat de situatie in de banksector aan het normaliseren is en dat de potentiële toekomstige renteverhogingen zullen afhangen van de economische data. Maar niet iedereen lijkt het eens met Powell", aldus beleggingsspecialist Kevin Verstraete van Lynx. "Er gaan meer en meer stemmen op, waaronder die van miljardair Bill Ackman, dat de regionale banken in zeer moeilijk vaarwater zitten. Bij elk slecht nieuws lijken er deposito’s weg te vloeien uit de regionale banken wat een sterke centralisatie meebrengt van het Amerikaanse bankennetwerk", stelde Verstraete.

De grote vraag is volgens marktanalist Michael Hewson van CMC Markets nu welke plannen de Federal Reserve verder heeft. In dit licht kijkt Hewson uit naar het banenrapport over april, dat morgenmiddag verschijnt. "Banencijfers op woensdag lieten al zien dat er op de Amerikaanse arbeidsmarkt nog ruimte is voor nieuwe banen, maar dat de inflatie in de dienstensector hoog blijft", aldus Hewson.

Inmiddels zijn alle ogen gericht op het rentebesluit van de ECB vanmiddag. De markt verwacht een renteverhoging met 25 basispunten richting 3,75 procent.



Het muntpaar euro/dollar koerste rond een niveau van 1,1046. De olieprijzen stegen met 0,8 procent tot 69 dollar.

Stijgers en dalers

Onder de hoofdaandelen won Shell 2,0 procent na cijfers. Analisten van RBC spraken van een sterk kwartaal voor de energiereus. Staalconcern ArcelorMittal verloor juist 2,1 procent na vrijgave van cijfers, waarna het verlies verder opliep. Toch bestempelde ING de cijfers als beter dan verwacht. De grootste daler was uitgever Wolter Kluwers met een verlies van 4,5 procent.

In de AMX was AMG na cijfers één van de koplopers met een winst van 5,0 procent. Acadis schoot 6,0 procent omhoog, eveneens na cijfers. Degroof Petercam zag bovendien reden om het aandeel op de kooplijst te zetten. Signify verloor in de nasleep van cijfers een dag eerder ongeveer 1,9 procent. UBS verlaagde het koersdoel bovendien.

In de AScX gingen de duimen omlaag voor de cijfers van bouwer BAM en ForFarmers met verliezen van 3,1 en 8,1 procent. Desondanks sprak ING van een solide jaarstart voor BAM. Degroof sprak van een goede EBITDA bij ForFarmers.

Marel boekte in het afgelopen kwartaal meer omzet, maar minder winst. Het aandeel daalde met 10 procent.