Valuta: euro weifelt nog Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De euro noteerde donderdag op de dag van het rentebesluit van de Europese Centrale Bank aanvankelijk in de buurt van de 1,11 dollar, maar zag geen kans om daar te blijven. "Met de Fed op zak, wordt de markt nu gedomineerd door het rentebesluit van de ECB en het commentaar daarbij, de banendata uit de Verenigde Staten over april, die morgen verschijnen, en voor een wat langere termijn toch ook de ontwikkelingen in de Amerikaanse bankensector", aldus valutahandelaar Paul Erdmann van valutabroker Ebury donderdag tegen ABM Financial News. De Amerikaanse centrale bank verhoogde woensdagavond conform de verwachting de federal funds rate met 25 basispunten naar een bandbreedte van 5,00 tot 5,25 procent. De centrale bank zei vooralsnog geen besluit genomen te hebben over het nemen van een pauze wat de renteverhogingen betreft, hoewel de markt de milde[re] toon in de begeleidende beleidsverklaring wel degelijk vertaalde als een signaal dat de Fed een pauze wil inlassen. "Het toekomstige beleid zal afhangen van hoe gebeurtenissen zich ontvouwen", zei Fed-voorzitter Jerome Powell, eraan toevoegend dat beslissingen vergadering per vergadering worden genomen. Hij benadrukte bovendien bereid te zijn om meer te doen als meer verkrapping gerechtvaardigd is. "Er is nog een lange weg te gaan om terug te keren naar het doel van 2 procent inflatie", benadrukte Powell. De Duitse export en import lieten over maart een aanzienlijk grotere daling zien dan vooraf was geraamd. De inkoopmanagersindices voor de dienstensector van de belangrijkste eurolidstaten en het Verenigd Koninkrijk kwamen beter uit dan de eerste ramingen. De sector van de eurozone als geheel groei goed door, maar iets minder dan gedacht. Vanmiddag kan de valutamarkt reageren op de wekelijkse steunaanvragen uit de Verenigde Staten, ingeschat op 236.000 tegen 230.000 een week ervoor, de Amerikaanse handelsbalans over maart en de arbeidskosten over het eerste kwartaal. De euro noteerde donderdag 0,2 procent lager op 1,1040 dollar. De Europese munt noteerde 0,1 procent lager op 0,8792 Britse pond. Het Britse pond zakte 0,1 procent en noteerde op 1,2558 dollar. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.