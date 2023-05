UBS verlaagt koersdoel Signify Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Signify

(ABM FN-Dow Jones) UBS heeft donderdag het koersdoel voor Signify verlaagd van 35,00 naar 29,00 euro bij handhaving van het Neutraal advies. Na de tegenvallende kwartaalresultaten, verlaagde UBS de taxaties voor de aangepaste EBITA met 11 procent voor zowel 2023 als 2024. De ramingen voor de winst per aandeel werden met 17 en 19 procent verlaagd. Zodoende kwam UBS tot een lager koersdoel. Het Neutraal advies werd gehandhaafd, omdat de risico's en kansen voor het aandeel na de koersafstraffing van de laatste tijd meer in evenwicht zijn gekomen. Kansen ziet UBS is onder meer consensusverlagingen in combinatie met een makkelijke vergelijkingsbasis in een volgens UBS per saldo stabiel macro-economisch klimaat. Het grootste risico is echter dat de economie juist niet zo stabiel blijkt. In dat geval zijn er meer neerwaartse aanpassingen aan de taxaties en consensus nodig. Het aandeel Signify koerste donderdagochtend 1,4 procent lager op 26,30 euro. Bron: ABM Financial News

