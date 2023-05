Beursblik: EBITDA ForFarmers positief Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) De volumes bij ForFarmers vielen in het eerste kwartaal van dit jaar iets tegen, maar positief is de groei van de EBITDA. Dit stelde Degroof Petercam donderdag. Analist Fernand de Boer dacht dat de EBITDA in de eerste jaarhelft juist zou dalen. De Boer voegde daar aan toe dat de vergelijkingsbasis erg lastig is, gezien de erg zwakke prestaties in het eerste kwartaal van 2022 en het uitzonderlijk sterke tweede kwartaal vorig jaar. Daarbij is het vermogen om bij ForFarmers vooruit te kijken gering, zeker als het om de Nederlandse regio en het stikstofdossier gaat. Degroof Petercam heeft het advies voor het aandeel ForFarmers op Houden staan met een koersdoel van 3,60 euro. De koers van het aandeel ForFarmers noteerde donderdag op een rood Damrak 9,1 procent lager op 2,70 euro. Bron: ABM Financial News

