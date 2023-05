Degroof Petercam zet Arcadis op kooplijst Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Arcadis

(ABM FN-Dow Jones) Degroof Petercam heeft donderdag het advies voor Arcadis verhoogd van Houden naar Kopen met een hoger koersdoel van 52,00 euro. De solide resultaten van vanochtend laten zien dat Arcadis goed blijft presteren, ondanks het onzekere macro-economische klimaat. De hoge autonome groei in combinatie met een stijging van de marges laten zien dat de diensten van het bedrijf veerkrachtig zijn, aldus analist Luuk van Beek. De focus op duurzaamheid biedt daarbij goede kansen voor de orderinstroom. Het aandeel Arcadis wordt verhandeld tegen een korting van 35 procent ten opzichte van sectorgenoten. Deze korting ligt boven het gemiddelde van 15 tot 20 procent in het verleden. Ook noteren de aandelen tegen een korting van 10 procent tegen de historische waardering. "Gezien de sterke prestatie van Arcadis, vinden we deze korting overdreven", aldus de analist, die daarop een koopadvies op het aandeel plakte. Het aandeel Arcadis steeg donderdagochtend met 5,7 procent tot 39,28 euro. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.