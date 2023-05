Dienstensector eurozone groeit stevig door

Bericht delen via:

(ABM FN-Dow Jones) De dienstensector in de eurozone is in april goed blijven groeien, hoewel iets minder sterk dan eerder gemeten. Dit bleek donderdag uit definitieve cijfers van S&P Global.

De inkoopmanagersindex voor de dienstensector kwam in april uit op 56,2 tegen 55,0 in maart. Daarmee noteert de index op de hoogste stand in 12 maanden.

De voorlopige meting maakte melding van een index van 56,6.

De inkoopmanagersindex voor de industrie van de muntunie bleek dinsdag in de definitieve meting te zijn afgenomen van 47,3 in maart naar 45,8 in april.

De samengestelde index steeg zo van 53,7 naar 54,1, het hoogste niveau in 11 maanden. De voorlopige index stond op 54,4.

Volgens econoom Cyrus de la Rubia van Hamburg Commerical Bank zijn de dienstensectoren in Spanje en Italië momenteel de aanjagers in Europa. Maar ook in Duitsland en Frankrijk is er groei. Vermoedelijk wordt dit verschil veroorzaakt door toeristen die de zon opzoeken.

Per saldo is de Europese dienstensector volgens De la Rubia "robuust". Dat blijkt ook uit het feit dat bedrijven tenminste een deel van de inflatie weten door te berekenen aan de klant.

Een indexstand groter dan 50 wijst op groei, terwijl minder dan 50 krimp betekent.