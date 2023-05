Beursblik: goede jaarstart Arcadis Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) Arcadis heeft een goede start van het nieuwe jaar achter de rug. Dit oordeelde analist Quirijn Mulder van ING donderdag. De resultaten waren volgens Mulder beter dan verwacht. "Een opluchting, na de zorgen over overnames en commercieel vastgoed", zo stelde de analist. Arcadis boekte een operationele EBITA van 92 miljoen euro tegen een consensusverwachting van 88 miljoen euro, maar ING mikte op 93 miljoen euro. "Hoewel we terughoudend waren over de bijdrage van recente overnames, zijn we van mening dat de onderliggende activiteiten sterk zijn." Vooral de divisie Resilience presteerde volgens ING sterk. Het segment Places deed het volgens Mulder beter dan verwacht, wat de zorgen over commercieel vastgoed in Noord-Amerika doet afnemen. "Al met al gezonde resultaten", oordeelde de analist. ING handhaafde het koopadvies op Arcadis met een koersdoel van 44,60 euro. Het aandeel steeg donderdagochtend met 5,1 procent tot 39,06 euro. Bron: ABM Financial News

