Beursblik: solide meevaller ArcelorMittal

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) ArcelorMittal heeft in het eerste kwartaal beter dan verwacht gepresteerd. Dit stelden analisten van ING donderdag. De EBITDA van 1,8 miljard dollar was 11 procent beter dan de analistenconsensus en is volgens de bank te danken aan de staaldivisies. ING wees vooral op de regio's Nafta en Europa, waar de prijzen voor staal stegen. Ook rekent ArcelorMittal op een verdere stijging van de EBITDA in het lopende tweede kwartaal. Daardoor denkt ING dat de consensus wat omhoog zal gaan, hoewel bescheiden. Het nieuwe aandeleninkoopprogramma is volgens ING in lijn met het beleid van de staalreus. In totaal wordt met 85 miljoen aandelen 11 procent van de uitstaande aandelen ingekocht. Tegen de huidige koers gaat het om een bedrag van circa 2,2 miljard euro. ING herhaalt het koopadvies op ArcelorMittal met een koersdoel van 40,00 euro. Het aandeel daalt donderdag een procent naar 25,39 euro. Bron: ABM Financial News

