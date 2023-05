ArcelorMittal koopt eigen aandelen in Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ArcelorMittal

(ABM FN-Dow Jones) ArcelorMittal heeft donderdag aangekondigd om 85 miljoen eigen aandelen te gaan inkopen. Hiervoor neemt de staalgigant de tijd tot mei 2025. Verder krijgen aandeelhouders in juni en december dit jaar 0,22 dollar per aandeel dividend uitgekeerd. Bron: ABM Financial News

