'Sterk kwartaal Shell'

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Shell heeft in het eerste kwartaal van dit jaar sterk gepresteerd, waarbij de winstverwachtingen werden overtroffen door de resultaten bij Integrated Gas en Oil Products. Dit oordeelden analisten van RBC Capital Markets donderdag. Bovendien merkten de analisten op dat Shell geen wijzigingen doorvoerde in het inkoopprogramma van eigen aandelen. Dit betekent dat de energiereus onverminderd voor 4 miljard dollar aan eigen aandelen inkoopt. Er waren hier volgens RBC wat twijfels over ontstaan, nadat BP zijn eigen inkoopprogramma terugschroefde. "Hoewel de vooruitzichten verdeeld zijn, handhaafde Shell de verwachtingen voor de investeringen", aldus de analisten. Shell waarschuwde rond deze tijd vorig jaar voor een zwakkere productie, maar kwam uiteindelijk in diverse kwartalen aan de bovenkant van de verwachtingen uit, bracht RBC in herinnering. RBC handhaafde het Outperform advies op Shell. Het aandeel Shell steeg donderdagochtend met 2,3 procent tot 27,19 euro. Bron: ABM Financial News

