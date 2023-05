'AMG overtreft verwachtingen'

Cijfers weer boven verwachting. Negende kwartaal (9e!) op rij. Het is een Lithium bedrijf met flinke Vanadiumpoot en nog een sliert aan bedrijfjes in drie divisies in totaal. Kijk eens goed naar Ebitda en winst Davisch_1999 en dan naar de AMG-site;

dan zie je de projecten die lopen, netjes binnen de planning en wat die de komende jaren gaan opleveren.

Daar valt die 650 mln Ebitda over vier á vijf jaar bij in het niet en dan heb ik het alleen al over de enige Lithiumhydroxide-fabriek op het vasteland van Europa, in Bitterfeld dus.