Winst Shell overtreft analistenverwachting

(ABM FN-Dow Jones) Shell heeft in het eerste kwartaal van 2023 beduidend meer winst behaald dan verwacht. Dit bleek donderdag uit de kwartaalcijfers van de energiereus.

De resultaten noemde CEO Wael Sawan "sterk" en de operationele prestaties "robuust". De topman kondigde aan in het lopende kwartaal voor 4 miljard dollar aan eigen aandelen in te willen kopen.

In de eerste drie maanden van dit jaar verdiende Shell 9,6 miljard dollar, op aangepaste basis. Analisten die bijdroegen aan de consensus samengesteld door Vara Research rekenden op 8,0 miljard dollar.

Dat was 9,1 miljard dollar in dezelfde periode een jaar eerder. En in het vierde kwartaal van 2022 kwam de winst uit op 9,8 miljard dollar.

Integrated Gas zag de winst in het afgelopen kwartaal op jaarbasis stijgen van 4,1 naar 4,9 miljard dollar. Analisten rekenen op krap 4,4 miljard dollar.

Voor de divisie Upstream werd een winst voorzien van 2,5 miljard dollar, maar kwam Shell uit op 2,8 miljard dollar. Dat was 3,5 miljard dollar in het eerste kwartaal van 2022.

Chemical & Products was goed voor een winst van 1,8 miljard dollar, na een winst van 1,2 miljard dollar in 2022 en een analistenverwachting van 1,1 miljard dollar.

De aangepaste winst per aandeel Shell steeg op jaarbasis van 1,20 naar 1,39 dollar, in lijn met de winst in het vierde kwartaal.

Kasstroom

De operationele vrije kasstroom van Shell kwam in de eerste drie maanden van dit jaar uit op 14,2 miljard dollar.

Dat is minder dan analisten hadden voorzien. In het eerste kwartaal van 2022 realiseerde Shell een kasstroom van 14,8 miljard dollar en in het voorgaande kwartaal was dit 22,4 miljard dollar.

De vrije kasstroom bedroeg 9,9 miljard dollar, tegen 10,5 miljard dollar een jaar eerder.

Shell kondigde een kwartaaldividend aan van 0,2875 dollar per aandeel, gelijk aan een kwartaal eerder en ten opzichte van 0,25 dollar een jaar terug.

Aan het einde van maart had Shell een nettoschuld van 44,2 miljard dollar met een gearing van 18,4 procent. Dat was vorig jaar nog 21,3 procent.

Afgelopen kwartaal produceerde Shell 2,9 miljoen vaten olie-equivalent per dag, iets meer dan een kwartaal eerder en min of meer gelijk aan de productie in het eerste kwartaal van 2022.

Voor het hele jaar rekenen analisten volgens Vara Research op een aangepaste winst van 28,3 miljard dollar, tegen 39,9 miljard dollar in 2022.