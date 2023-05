AEX start vermoedelijk neutraal na rentebesluit Federal Reserve

Bericht delen via:

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat donderdag naar verwachting licht lager van start. Futures op de AEX index noteren ongeveer een uur voor de beursgong vrijwel onveranderd.

De Federal Reserve verhoogde woensdagavond de belangrijkste rente met 25 basispunten naar een bandbreedte van 5,00 tot 5,25 procent. Het besluit werd unaniem genomen en was conform verwachting.

De Fed herhaalde te blijven streven naar maximale werkgelegenheid en een inflatie van 2 procent op de langere termijn.

Analist Philip Marey van Rabobank zei woensdag in een reactie tegen ABM Financial News dat de begeleidende beleidsverklaring redelijk vaag bleef over het toekomstige beleid van de Amerikaanse centrale bank.

Al met al mag volgens de analist wel geconcludeerd worden dat de Fed een pauze wil nemen met het verhogen van de rente, "maar de wijze waarop dit in de beleidsverklaring is geformuleerd laat wel ruimte open", aldus Marey.

Waar de Fed bij het vorige besluit duidelijk hintte op verdere verhogingen, is dat nu niet het geval. Tegelijkertijd laat de Amerikaanse centrale bank in het midden of het daadwerkelijk een pas op de plaats zal maken, concludeert de Marey. "Het blijft allemaal redelijk vaag."

Aanvankelijk klom de Amerikaanse hoofdgraadmeter S&P 500 na het besluit ruim een half procent, om vervolgens richting de slotzoemer toch terrein prijs te geven met een verlies voor de hoofdindex van 0,7 procent.

Vandaag nabeurs rapporteert Apple cijfers.

Onrust regionale banken VS

Woensdag herstelden de aandelen van kleine- en middelgrote Amerikaanse banken aanvankelijk, om vervolgens in het laatste handelsuur de winsten toch weer als sneeuw voor de zon te zien verdwijnen.

Kort na het slot van de beurshandel meldde persbureau Bloomberg op basis van ingewijden dat het geplaagde PacWest Bancorp, met het hoofdkantoor in het Californische Beverly Hills, momenteel alle opties overweegt om te overleven, waaronder een verkoop of het ophalen van kapitaal. Zakenbank Piper Sandler zou het proces begeleiden.

Afgelopen weekend moest toezichthouder FDIC nog beslag leggen op First Republic Bank, dat een stuk groter is dan PacWest, waarna vrijwel alle activa in handen kwam van zakenbank JPMorgan en aandeelhouders hun geld kwijt waren.

In de reguliere handel verspeelde PacWest een winst van bijna 15 procent om vervolgens twee procent lager te sluiten. In de elektronische handel nabeurs crashte het aandeel met meer dan 50 procent.

Banken zoals Zion en Comerica verloren tot 10 procent in de handel nabeurs.

In Azië blijft onrust vanochtend achterwege en de meeste beurzen noteren dichtbij huis, met uitzondering van de Chinese beurzen waar het sentiment positief is, met als koploper de Hang Seng index in Hongkong met een winst van ongeveer een procent.

De Amerikaanse olie-future daalde daarnaast woensdagavond in New York met meer dan vier procent op 68,60 dollar per vat, na al een daling van meer dan vijf procent een dag eerder. Vanochtend herstelt de future met ruim een half procent.

Onder meer de nieuwe ronde van onrust in de banksector, bezorgdheid over de Amerikaanse schuldenlast, economische data uit China en de vrees dat een renteverhoging door de Fed een recessie in de VS zou kunnen veroorzaken, zorgden voor een negatief sentiment voor het zwarte goud.

Na de Federal Reserve is het vandaag de beurt aan de Europese Centrale Bank om om14:15 uur haar rentebesluit vrij gegeven, gevolg door een persconferentie met voorzitter Christine Lagarde om 14:45 uur.

Bedrijfsnieuws

De omzet van AMG steeg afgelopen kwartaal op jaarbasis van 403,9 miljoen dollar in het eerste kwartaal van 2022 naar 450,6 miljoen dollar in het afgelopen kwartaal, een stijging van 12 procent. AMG zag verder het bedrijfsresultaat ruimschoots verdubbelen van 54,8 naar 118,1 miljoen dollar, een record.

De omzet van Marel steeg met 20,4 procent van 371,6 miljoen euro in het eerste kwartaal van 2022 naar 447,4 miljoen euro in het afgelopen kwartaal. Marel boekte verder een EBIT van 40,2 miljoen euro, in vergelijking met 31,3 miljoen euro in dezelfde periode een jaar eerder.

Op een omzet van 18,5 miljard dollar boekte ArcelorMittal in het afgelopen kwartaal een EBITDA van 1,82 miljard dollar. Dat is meer dan de 1,26 miljard dollar in het vierde kwartaal, maar veel minder dan de 5,08 miljard dollar in het eerste kwartaal van 2022. Analisten rekenden gemiddeld op een EBITDA van 1,64 miljard dollar.

DSM-Firmenich zal per 1 september worden geleid door CEO Dimitri de Vreeze met behulp van CFO Ralf Schmeitz. Dit betekent dat Geraldine Matchett, de co-CEO van De Vreeze bij DSM, per 1 september haar carrière elders zal voortzetten.

De onderliggende EBITDA van ForFarmers steeg in het afgelopen kwartaal met 4,5 procent, volgens het bedrijf vooral door een verbetering in Duitsland en Polen en in het Verenigd Koninkrijk. De netto omzet steeg, ondanks een volumedaling, doordat de grondstofprijzen hoger waren dan een jaar eerder. De brutowinst daalde wel met 0,6 procent

Arcadis behaalde in het eerste kwartaal van 2023 flink meer omzet dankzij overnames, maar wist ook autonoom te groeien. Arcadis zag de omzet op jaarbasis stijgen met 39 procent van 879 miljoen naar 1,22 miljard euro. Autonoom was sprake van een plus van 12,3 procent. De EBITA liep daarnaast op van 65 naar 87 miljoen euro.

Bouwbedrijf BAM zag in het eerste kwartaal de winst fors teruglopen. Het gecorrigeerde bedrijfsresultaat voor rente, belastingen, afschrijvingen, amortisatie, herstructureringskosten en een eenmalig pensioeneffect, daalde van 97,3 miljoen naar 57,9 miljoen euro. Dit betekende een terugval van de marge van 6,3 naar 4,0 procent, exclusief bijzondere posten. Over het boekjaar 2022 bedroeg de gecorrigeerde marge nog 5,3 procent.

Van Lanschot Kempen heeft in het eerste kwartaal van dit jaar iets minder winst geboekt, doordat er minder financiële transacties werden gedaan en door een lagere bijdrage van Investment Banking Clients, terwijl er wel veel nieuw beheerd vermogen binnenkwam.

Slotstanden Wall Street

De S&P 500 index daalde woensdag 0,7 procent tot 4.090,77 punten, de Dow Jones index verloor 0,8 procent op 33.414,24 punten en de Nasdaq noteerde 0,5 procent lager op 12.025,33 punten.