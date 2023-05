OCI sluit transportcontract voor ammoniak Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) OCI heeft met Nustar Energy een transportcontract gesloten voor het vervoer van ammoniak in het Midden-Westen van de VS. Dit maakte de kunstmestfabrikant donderdag bekend. OCI zal 30 miljoen dollar investeren in een koelings- en opslaginfrastructuur. Nustar zal een nieuwe pijpleiding van 14 mijl installeren, waardoor de stikstoffaciliteit van OCI in de Amerikaanse staat Iowa in verbinding komt te staan met met een bestaande leiding van Nustar. Het is de bedoeling dat vanaf 2025 1,1 miljoen ton ammoniak extra wordt getransporteerd naar de Golfkust. Bron: ABM Financial News

