Van Lanschot Kempen boekt iets minder winst

Beeld: Van Lanschot Kempen

(ABM FN-Dow Jones) Van Lanschot Kempen heeft in het eerste kwartaal van dit jaar iets minder winst geboekt, doordat er minder financiële transacties werden gedaan en door een lagere bijdrage van Investment Banking Clients, terwijl er wel veel nieuw beheerd vermogen binnenkwam. Dat meldde de private bank donderdag voorbeurs. De nettowinst daalde "beperkt", zo stelde de bank, zonder dit te specificeren. Van Lanschot Kempen sprak van een sterk resultaat uit het segment Private Clients, maar een lager resultaat bij Investment Banking Clients en met financiële transacties. De netto-instroom van beheerd vermogen was groot met 2,2 miljard euro, waarvan een deel afkomstig was van zakelijke en institutionele klanten, namelijk 1,0 miljard euro. Bij private klanten bedroeg de instroom 1,3 miljard euro. "Aangemoedigd door een positief beursklimaat gingen onze klanten meer beleggen", aldus CFO Jeroen Kroes. Het beheerd vermogen steeg zo van 107,8 miljard eind 2022 naar 112,8 miljard euro, aan het einde van het eerste kwartaal. "Mede dankzij de hogere rente-inkomsten was het resultaat binnen het segment Private Clients sterk. Daar stond tegenover dat het huidige, minder gunstige klimaat voor fusies en overnames leidde tot een daling van het resultaat in het segment Investment Banking Clients", aldus Kroes. Van Lanschot Kempen meldde een solvabiliteit van 20,4 procent. Dat was eind 2022 nog 20,6 procent. De bank wil in de tweede helft van 2023, onder voorbehoud van goedkeuring door de toezichthouder, 2,00 euro per aandeel uitkeren aan aandeelhouders, goed voor in totaal circa 85 miljoen euro. In april werd de versnelde overname van het resterende belang van 30 procent in Mercier Vanderlinden door Van Lanschot Kempen afgerond. Verder meldde de bank dat eind maart vier van de tien leden van het small-cap-team gaan vertrekken. "De kwaliteit van het beleggingsproces is gewaarborgd door het hoofd van de small-cap-strategie en het team van vijf small-cap-managers, aangevuld met ervaren sectorspecialisten uit onze andere beleggingsteams. Ook zijn inmiddels twee nieuwe collega’s aangetrokken om het team weer op volle sterkte te brengen", aldus de bank. Bron: ABM Financial News

