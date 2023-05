AB InBev presteert beter dan verwacht Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN) AB InBev heeft in de eerste drie maanden van 2023 beter dan verwacht gepresteerd. Dit bleek donderdag voorbeurs. De omzet steeg met 13,2 procent in het eerste kwartaal van 2023 met een groei van de opbrengst per hectoliter met 12,4 procent. De consensus ging uit van een autonome omzetgroei van 9,9 procent. De totale volumes stegen met 0,9 procent, waarbij het volume eigen bieren met 0,4 procent toenam en het volume niet-bieren met 3,6 procent. De consensus lag op een stijging van het totale volume met 1 procent. De genormaliseerde EBITDA steeg met 13,6 procent tot 4,75 miljard dollar met een stijging van de genormaliseerde EBITDA-marge met 13 basispunten tot 33,5 procent. De consensus bij de analisten hield rekening met een stijging van de EBITDA met 5,6 procent autonoom. De onderliggende winst per aandeel bedroeg 0,65 dollar in het eerste kwartaal, een stijging ten opzichte van 0,60 dollar in dezelfde periode vorig jaar. De winst per aandeel was beter dan verwacht, want de analisten hadden slechts op 0,61 dollar gerekend. De brouwer verwacht dat de EBITDA dit jaar, overeenkomstig de eerder afgegeven outlook op middellange termijn, een groei zal kennen van 4 tot 8 procent. De consensusverwachting voor dit jaar ligt op een groei van de EBITDA met 7,4 procent. De analisten rekenen voor dit jaar op een winst per aandeel van 3,28 dollar. De omzet zal sneller stijgen dan de EBITDA dankzij een gezond evenwicht tussen volume en prijs, aldus de brouwer. De vooruitzichten voor het boekjaar weerspiegelen volgens de biergigant de huidige beoordeling van het management van de inflatie en van andere macro-economische omstandigheden. Bron: ABM Financial News

