Winst BAM onder druk

Beeld: BAM Groep

(ABM FN-Dow Jones) Bouwbedrijf BAM heeft in het eerste kwartaal de winst fors zien teruglopen. Dat meldde BAM donderdag met de kwartaalcijfers. Het gecorrigeerde bedrijfsresultaat voor rente, belastingen, afschrijvingen, amortisatie, herstructureringskosten en een eenmalig pensioeneffect, daalde van 97,3 miljoen naar 57,9 miljoen euro. Dit betekende een terugval van de marge van 6,3 naar 4,0 procent, exclusief bijzondere posten. Over het boekjaar 2022 bedroeg de gecorrigeerde marge nog 5,3 procent. Het resultaat liep terug door onder meer een lagere bijdrage van de Nederlandse tak, vanwege de aanhoudende impact van de verstoringen in de aanvoerketen, vertragingen bij niet-residentiele projecten en een zwakkere residentiele markt. De resultaten uit het Verenigd Koninkrijk en Ierland verbeterden juist ten opzichte van een jaar eerder. De omzet van BAM daalde op jaarbasis van 1,55 miljard naar 1,45 miljard euro en de orderportefeuille liep terug van 12,38 miljard naar 9,95 miljard euro. Eind 2022 bedroeg de orderportefeuille nog 10,03 miljard euro. "BAM is in goede vorm om te profiteren van de sterke marktpositie en structurele groeikansen", aldus CEO Ruud Joosten. "Ondanks de tegenwind door een onzekere macro-economische en geopolitieke situatie, blijven we op schema met onze strategie." Over de ontwikkeling van de orderportefeuille stelde Joosten tevreden te zijn, waarbij de focus wordt gelegd op contracten met een gezonde risicorendementsverhouding. "We zien aantrekkelijke kansen in de markt, door de vraag naar decarbonisatie, vitale infrastructuur en duurzame gebouwen." BAM stelde op schema te liggen met de strategische doelstellingen voor 2023. De kapitaalratio verbeterde verder tot 22,6 procent aan het einde van het kwartaal tegen 21,2 procent eind 2022. De liquiditeitspositie noemde BAM solide met 0,7 miljard euro. BAM liet verder weten dat het onderzoek van de Fiod en het Openbaar Ministerie naar mogelijke onregelmatigheden bij enkele reeds opgeleverde projecten nog steeds loopt en dat de uitkomst onzeker is. "De financiële impact ervan kan niet worden ingeschat, maar kan materieel zijn", zei BAM hierover. In 2020 kondigde BAM aan om de activiteiten buiten West-Europa te staken vanwege ‘een gebrek aan perspectief. Bron: ABM Financial News

