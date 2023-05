Ontex doet goede zaken Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Ontex

(ABM FN) Ontex heeft over het eerste kwartaal een hogere omzet geboekt en zag het resultaat op jaarbasis bijna verdubbelen. Dit bleek donderdag uit cijfers van de luierfabrikant. Ontex boekte een omzet in de zogeheten kernmarkten van 446 miljoen euro, een stijging van 15 procent op vergelijkbare basis. De totale omzet voor de groep steeg met 16 procent op vergelijkbare basis naar 652 miljoen euro. De aangepaste EBITDA in de kernmarkten steeg met 95 procent naar 41 miljoen euro, wat een margestijging betekende van 5,4 naar 9,1 procent. Dat is ook 40 basispunten hoger dan over het vierde kwartaal werd gerapporteerd. Eind maart had Ontex een schuld van 880 miljoen euro met een hefboom van 5,3. Dit is nog voor desinvesteringen. Outlook Voor 2023 rekent Ontex nog altijd op een hoge enkelcijferige omzetgroei voor de kernactiviteiten en een aangepaste EBITDA-marge in deze markten van 8 tot 10 procent. De schuldratio zal aan het einde van dit jaar dalen tot onder de 4,zo verwacht de fabrikant. Bron: ABM Financial News

